超準！挑一款你的「代表色」，秒測出隱藏個性和缺點

▲從挑出的顏色可看出你的隱藏個性與缺點。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

一般人都習慣在外人面前隱藏缺點，只會在最熟悉的人面前才會表達真性情，日前網路有個很夯的心理測驗，據說只要挑一個代表色，就能分析出你的隱藏個性與缺點，快揪朋友一起來試試看！

上圖憑直覺挑一個代表你的顏色，精準測出你的真實個性

A.紅色



B.黃色



C.藍色



D.綠色

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選擇A 紅色的你

挑選紅色的你，天生就有領導風範且喜歡挑戰，人際交往更是積極又直接，有時候言語不經過大腦，容易不小心傷害別人而不自知。你喜歡備受大家關注，成為眾所注目的焦點，比較自我為中心，較不會顧慮到他人感受。

選擇B 黃色的你

黃色的你是大家的開心果，和朋友一起很會帶動氣氛，比起自己一人，你更喜歡和大家一起相處，真性情的你，喜歡把情緒掛在臉上，很在意競爭輸贏，不過你的情緒來得快去得也快，是不會放在心上的人。

選擇C 藍色的你

挑選藍色的你，喜歡思考，個性較為纖細細膩，有時候想太多又愛追求完美，總是容易受傷，做事情低調謹慎，因為太在意別人的看法和評價，對自己或是對朋友容易寄予過高的期望，容易影響自己的心情。

選擇D 綠色的你

綠色的你，個性較為隨和，凡事喜歡以大局為重，有時容易委屈而不說，交友方面球精而不求多，朋友在你心中佔有很大的位置，工作方面習慣照慣性來做事，比較害怕改變，遇到困難時候比較被動處理，這樣的心態容易吃虧。

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