Grand Seiko第一只陀飛輪問世　創天價999萬依然被藏家問爆

▲Grand Seiko限量20只的Kodo恆定動力陀飛輪腕錶，是品牌首款高複雜功能機械錶，約9,990,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年在日內瓦鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）高級鐘錶展有不少精采的陀飛輪錶款，瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）結合頂級製錶與彩繪工藝，打造內外皆美的Master Grande Tradition Calibre 948世界時區陀飛輪錶；首度參加此錶展的Grand Seiko更上演大驚奇，發表品牌第一款高複雜功能機械錶Kodo恆定動力陀飛輪腕錶，首開先例將恆定動力系統與陀飛輪整合於一，身價也突破品牌紀錄，定價約999萬元，吸引藏家熱烈詢問。

▲950鉑金與超高強度鈦金屬打造Grand Seiko恆定動力陀飛輪腕錶的錶殼。

2年前Grand Seiko提出概念機芯「T0恆定動力陀飛輪」，今年將概念化為真實並縮小其體積，催生出經過48小時品牌嚴格檢測、標準高於業界兩倍的Caliber 9ST1機芯，特色是將恆定動力系統與陀飛輪整合為同一個軸心，減少動力耗損，擺輪振福也更穩定，兩項裝置形成精彩的律動視覺效果，同時也發出十六分音符響音而類似心跳的節奏，因此以日文「心跳」為錶款命名「Kodo」，此外，還具停秒功能，防水100米。

▲Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕錶透明背蓋呈現機芯裝構造之美。

Grand Seiko對於外型設計也不妥協，採用超高強度鈦金屬與鉑金打造錶殼，並以鏡面與髮絲紋交錯裝飾展現層次感，最特別是錶耳採鏤空設計，呼應整只錶的通透感；小牛皮錶帶同樣講究，將過去用於製造武士盔甲的超耐用材質，在表面施以手工塗漆，讓錶帶帶有獨特光澤，另附一條鱷魚皮錶帶供替換。

▲積家限量20只的Master Grande Tradition Calibre 948超卓傳統大師系列948型機芯腕錶，6,650,000元。（圖／積家提供）



積家今年則首次結合世界時間複雜功能與飛行陀飛輪，推出限量20只的Master Grande Tradition Calibre 948超卓傳統大師系列948型機芯陀飛輪腕錶，世界時間陀飛輪每60秒旋轉一周，每24小時於面盤上旋轉一周，更吸睛的是面盤呈現以北極上空為視角的世界地圖，這幅由內填琺瑯在白金薄片勾勒出各大洲圖案的地圖，懸浮在北半球經緯線構成的半球形框架上，半球體下方則是鐫刻波浪形手工扭索紋的藍色半透明漆面圓盤象徵 海洋，層次設計彰顯藝術美感。

►勞力士夯錶無預警停產！ 羅志祥的溢價百萬錶也在列

►林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士 大嫂團聚餐金錶盡出

