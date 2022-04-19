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珍稀皮革DIOR包都在這！「訂製沙龍首度來台」百種搭配不撞款

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記者鮑璿安／台北報導

DIOR首次在台推出LES SALONS D’EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍，選在台北市內湖區於4月20日至4月25日開展（採私人預約制），主要以個人訂製服務為主軸，包括男士西服、珍稀皮革配件都有多樣化選擇，像是時尚迷熟悉的Lady Dior、30 Montaigne包款，可加上五金、姓名客製化，上百種搭配方式，打造心目中絕不撞包的夢幻款式。

▲DIOR。（圖／品牌提供）

▲只接受珍稀皮革訂製的 Dior Babe 提包。（圖／品牌提供）

▲▼DIOR 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲DIOR。（圖／品牌提供）

▲包款手柄、DIOR吊飾、皮革顏色與種類等，都可以根據喜好選擇；Dior Bobby玫瑰金屬色鱷魚皮革 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

訂製服務的重頭戲「珍稀皮革配件」品項，將品牌代表性包款 Lady Dior、30 Montaigne、Dior Saddle、Dior Bobby等為範本，重新量身打造，像是手柄、DIOR吊飾、皮革顏色與種類，鴕鳥皮、鱷魚皮等以及五金都可以根據喜好選擇，不同的搭配下甚至有上百種選擇，並以純手工方式打造。

▲DIOR。（圖／品牌提供）

▲▼DIOR 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲首度引進男士配件訂製服務。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

男裝涵蓋西服與皮革配件訂製，在Kim Jones帶領下，品牌西服走向年輕潮流化，像是單扣斜裁西裝、雙排扣西裝，提供不同面料與剪裁設計。另外，材質上結合在地氣候，以玉石纖維特別打造涼感穿著，同時首度引進男士配件訂製服務，公事包與鞋履等單品上提供多元面料選擇。

▲▼DIOR 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼DIOR 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲珠寶創意總監 Victoire de Castellane 主理的高級珠寶系列也參與展示 。（圖／記者鮑璿安攝）

由珠寶創意總監 Victoire de Castellane 主理的高級珠寶系列也參與展示，以瑞士高級製錶工藝封存設計意象於錶盤的腕間微型宇宙，象徵煙火、羽毛、花園、四季、蜜蜂或高級訂製服呈現。

▲▼DIOR 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲首度於台灣登場的 Dior Maison 家飾系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

首度於台灣登場的 Dior Maison 家飾系列，也可看出品牌的歷史痕跡，如幽谷鈴蘭、籐格紋到與時裝結合的法式印花圖騰，從餐具器皿、家飾物、織品到戶外園藝用品等，隨著民眾對家飾的重視，Dior Maison 也將於年底爾隨台北101 Dior 旗艦店的重新開幕正式進駐。

關鍵字：

DIOR, LES SALONS D’EXCEPTION, 卓逸品訂製沙龍

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