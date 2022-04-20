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新光三越母親節4／21起層層賺　點數「狂好用」全攻略看這

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▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲新光三越母親節檔期優惠層層回饋。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

時尚中心／綜合報導

新光三越母親節檔期從4／21正式開跑，今年首次滿額消費使用點數回饋，並祭出五重回饋要讓會員真心感受「點數超好用」！除可消費直接使用點數折抵之外，還推出史上最多、上千款品項的點數兌換禮，甚至還能用價值300元的點數，就能加價購換到精品廚具LE CREUSET，此外還有50個品牌的「超級品牌日」，美妝精品直接下殺4.2折起，滿滿回饋線上線下全部買，絕對讓你層層賺！

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

首四日全館滿3千元點數立馬拿　線上線下都回饋
新光三越母親節從4／21至4／24，針對會員推出滿額贈點回饋，台北南西店、台北信義新天地、台中中港店與台南新天地，全館單筆滿5,000元送2000點skm points；台北站前店、台北天母店、桃園站前店、桃園大有店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄左營店、高雄三多店與skm online，全館單筆消費滿3,000元送2000點skm points，名品、珠寶、大家電、法雅客與iStore於全台新光三越各分店與skm online，消費滿1萬元送4000點skm points，且包括APP平台，線上線下全部同享回饋好佛心。

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

點數超好用，折抵換購全ＯＫ
新光三越首次以點數取代抵用券，對消費者而言好處多多，首先就可免除抵用券使用期限的限制，還能整合之前累積的點數一併換抵，除了購物可直接折抵消費（10點抵用1元），本次母親節還祭出超多點數兌換好康！首度推出多達千項的點數換購禮，絕對讓你換到笑呵呵。

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲SHISEIDO推出點數換購組合。

包括skm points扣2000點，就可直接換到價值870元的SHISEIDO國際櫃保濕潔膚皂+激透光水乳霜體驗組，扣skm points 100點，就能以4,980元買到價值10,400元的易眠床易眠枕天絲系列，等同五折價！

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲易眠床易眠枕WM枕一對，扣點就享5折價。

另從4／21至5／31期間，新光三越APP點數專區還推出LE CREUSET精品廚具點數換，只要2000點起或扣30點並加價購就能換到LE CREUSET廚具，包括鍋鏟、餐具、隔熱墊、馬克杯與鑄鐵煎盤通通有，想要以小博大也沒問題，4／21至5／8期間，在新光三越APP扣20點即可抽獎，有價值34,000元的谷關虹夕諾雅七夕住宿券，以及台中中港店推出扣100點可抽價值109.9萬元的TOYOTA RAV4 hybrid尊爵款等你拼手氣！

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲谷關虹夕諾雅七夕住宿券。

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲台中中港店TOYOTA RAV4 hybrid尊爵版抽獎。

50大熱門「超級品牌日」新貨、優惠通通有，不出門也能搶
新光三越最狂的「超級品牌日」母親節又再登場，從4／21至5／8連續18天將集結50大品牌於APP、skm online及15家實體店同步開賣，4／21首發TOD’S新品BOW迷你斜背小包、[i]Store最新與暢銷主機現貨、CLINIQUE明星商品買一送一、集雅社LG和SAMSUNG多款大家電買機送機，4／22則有COACH特價精選、LANCOME必囤小黑瓶62折起特惠組，直接買到便宜最療癒！

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲TOD‘S BOW迷你斜背小包搶先開賣，推薦價45,700元。

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲CLINIQUE 水磁場超值買1送1。

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲4／25超級品牌日，萬寶龍大師傑作系列Neo公事包，推薦價55,600元。

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲集雅社買LG QNED 8K AI語音物聯網電視 75QNED96SPA（上），送LG CordZeroThinQ All-in-One濕拖無線吸塵器（下）。

4大線上平台直接送到家，安心母親節超easy
數位服務領頭羊的新光三越，母親節集結4大數位服務，包括skm online、skm eats、APP精選優惠與熟客系統，從買母親節禮物到訂購、外送母親節大餐，即便不出門也能全部準備妥當，聚餐打開skm eats全台超過250家餐廳送到家，即起至5／18除推經典餐點85折優惠，4／25至5／8更有不限金額免運費！

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲新光三越母親節。（圖／新光三越提供）

▲橘色涮涮鍋日本黑毛和牛板腱套餐，推薦價3,000元。

▲新光三越母親節。（圖／新光三越提供）

▲名人坊母親節四人分享餐，推薦價8,800元（台中中港店／台南新天地）。

而挑母親節禮物就打開skm online、APP精選優惠，數千項商品手指就能下單，還同享點數回饋根本超貼心！4／21至5／8期間只要首次成為新光三越會員並下載APP，即可免消費獲得「skm points 100點」，首次綁定skm pay單筆消費滿1,000元再加贈300點，馬上就能試試點數有多好用！

新光三越母親節多重回饋搶先看
4／21至4／24滿千送點秒入手
50大品牌超殺回饋一次看
集點把LE CREUSET帶回家
APP購物神器首次下載再送點
電商skm online線上同享回饋

關鍵字：

新光三越, skm points, 母親節, 優惠, 檔期, 滿千送百

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