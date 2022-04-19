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辣椒也入榜！營養師曝6款「超級燃脂食物」，幫你消除肚子一圈肉

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▲▼6款燃脂食物 。（圖／Unsplash）

▲辣椒是不錯的燃脂食物。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

防疫在家小心越吃越胖，營養師朱瑞君在臉書分享，在家別顧著追劇和滑手機，記得放一瓶綠茶和白開水在旁邊喝，她更列舉6款燃脂食材，幫助你消去肥肥大肚腩。

▲▼6款燃脂食物 。（圖／Unsplash）

#無糖綠茶

綠茶對人體好處多多，抗氧化劑可以促進新陳代謝，兒茶素可減少脂肪的形成，咖啡因則可以增加身體所需要消耗的熱量與水分。

#水

成年人一天至少要喝足2000cc以上的水分，營養師朱瑞君分享，多喝水可以抑制食慾，也可以加速身體的化學作用，增加身體新陳代謝率，對於預防便秘、體內老舊廢物排出很有幫助。

▲▼6款燃脂食物 。（圖／Unsplash）

#燕麥

燕麥是不少人減重時的好幫手，燕麥含豐富纖維、維生素、特殊成分 - 燕麥葡聚糖，幫助可以提高飽足感，避免嘴饞吃其他食物。在全榖類類裡相對 GI 值較低，可使胰島素分泌降低，減少同化作用，較不易合成脂肪。

#辣椒

辣椒中含有辣椒素，辣椒素和辣椒中相關化合物合稱為辣椒素類，曾研究顯示，長時間連續攝取辣椒素類物質的確有助於減重，且能刺激身體新陳代謝率。

▲▼6款燃脂食物 。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓中含有豐富多酚，可以幫助減少內臟部位的脂肪，還有維護心臟健康的作用。

#豆類

豆類含有抗性澱粉，可以產生更多飽足感。黃豆、黑豆還含有卵磷脂，可以把脂肪從內臟裡帶出來，當脂肪減少，新陳代謝自然會變好。

▲▼6款燃脂食物。（圖／Unsplash）

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

►營養師曝「素料熱量排行榜」，點出吃素反而胖「4大原因」

關鍵字：

燃脂食物, 瘦身, 減重, 營養師朱瑞君

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