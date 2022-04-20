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「急於表現」是面試地雷　專家：2種舉動超扣分

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▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲新鮮人在面試時，職場專家表示有2點要注意。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

過了畢業季，社會上又出現許多新鮮人投入職場，雖然沒有工作經驗，但面試官也會以熱誠與潛在發展為考量，開啟你進入社會職場的大門，而《富比世》網站專欄作家則表示，在面試的態度上，展現自信與熱誠是好事，但千萬別「過度表現」反而扣分，有2項行為不要做。

▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲自然的表現自信，不要顯出急躁的樣子。

急於表達自己的優勢
面試時想讓對方知道自己的優點，是無可厚非，但若表現得過於急躁，可不是件好事，反而會讓面試官卻步，尤其是持續的說明自己的優勢，包括身家背景、風光事蹟等，這樣反倒凸顯自己的沒自信，最忌諱是在面試快結束前，因為面試官沒有問及，反而主動說明自己想告訴對方的其他優點。

若真的想讓對方知道這些事，應該在言談中順勢提到並表達出來，新鮮人最重要的特質就是自信跟熱誠，適時地展現出來，不要有加油添醋的橋段。

▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲急於表達自己或面試官沒提及的，反而弄巧成拙。

問面試官「我表現如何」
此舉只會顯示你的急躁，其實在面試完成之後，多數的面試官都不會立即有答案，他們需要透過沈澱再進行決定，得不到真正回答的問題何必問？結束面試最好的方式，就是起身後，對對方表示感謝，可以握個手，或是口頭感謝對方付出的時間。

不要想著「我非拿到這份工作不可」，或者是表現出「我乞求這份工作」的態度，找工作時最重要的是自己的時間，多面試幾間公司有益無害，最少也能累積面試的練習，職場像一條流動的河，即使一開始進不了自己最想去的公司，在其他地區累積經驗之後，在日後還是有機會的。

▲網友在PTT上發文，詢問大家有沒有遇過公司面試是在假日的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲自信的結束面試且表達感謝，這樣的「留白」反而更好。

關鍵字：

職場, 生活, 同事, 觀察職場, 面試

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