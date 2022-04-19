楊謹華罕見少女系穿搭曬新包！　Ella撞包穿超帥也能搭

記者王則絲／台北報導

女星楊謹華日前以一身浪漫氣質的裝扮，跟時下少女們一樣開心踩點咖啡廳拍美照，並趁此機會曬出手邊的「奶茶色新包」，而這款來自DELVAUX的全新「Lingot」手袋，被發現Ella（陳嘉樺）也在幾天前背上了，一身率性的白襯衫＋牛仔褲穿搭，搭配的是夢幻藍色的款式，與楊謹華走的是完全不一樣的路線，但兩人的時尚品味都獲得超高評價。

▲楊謹華日前踩點咖啡廳浪漫穿搭曬新包。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve）



楊謹華因演出《華燈初上》蘇媽媽角色人氣爆棚，44歲的凍齡美貌與狀態總是能成為焦點，常給人一種幹練又性感氣息的她，其實私下也有少女心的一面。日前楊謹華趁著工作空檔踩點咖啡廳，身上穿著鏤空針織衫、內搭長及地的碎花洋裝，化上淡淡的妝容，散發一種飄飄然的浪漫氣質，和時下少女一樣在各個角落擺拍美照，順道曬出手中的DELVAUX全新「Lingot」手袋，奶茶色與她這一身打扮特別契合，她自己也非常喜歡，形容背上這顆包「柔柔的感覺自動跟上」。

▲Ella背上同款包走的完全不同的帥氣路線。（圖／翻攝自IG@him_ella0618）



楊謹華示範的同款手袋，Ella其實在早先就曾背過，但Ella走的是完全不同的路線，她以最基本的白襯衫＋牛仔褲打造率性穿搭，非常簡單好看，身上背的則是矢車菊藍色款Lingot手袋，夢幻質感的顏色瞬間成為亮點。

DELVAUX「Lingot」手袋以簡潔的方包輪廓呈現，並將標誌性Ｄ扣做成開包旋鈕，設計靈感源自於1970年代的品牌檔案庫，再現當時的經典線條。

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