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有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

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▲▼ 有責任感、最值得信賴的5大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

有些人平時看似人很好，但一遇到事情就消失無影無蹤，什麼責任都不想揹，但也有些人很有責任感，遇事不慌張，能扛就扛，不逃避、不閃躲。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就揭秘最值得別人信賴的5大星座，不管是一開始就挺身而出，或是以退為進，先後退一步看清情勢再行動，都是很有責任感的星座，尤其Top 1平常看起來很隨和、人人好，但遇到事情也不怕開戰。

▲▼ 有責任感、最值得信賴的5大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 5：射手座

射手座是一個渴望讓人感到輕鬆的星座，其實也是他們自己想要輕鬆一點。遇到事情時，射手會精闢分析、想出對策，覺得自己應該要站出來保護大家，這時候他們的壓力就會上升。所以平時到處跑、看起來漫不經心的射手，也許什麼事他們都看在眼裡，該負的責任他們還是會扛起來的，平常放射手自由，有事他們就會比較甘願出來負責。

▲▼ 有責任感、最值得信賴的5大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 4：雙子座

太陽月亮在雙子的人，平常遊戲人間，但遇到事情時又會有效率快速解決。雙子座平時遇到事情時會覺得「這麼簡單的事，不用我來吧！」因為他們覺得自己很聰明，所有的事在他們看來都不是很困難，簡單的事用不到他，但如果身旁的人都處理不好，雙子決定要出手解決時，鬼點子很多的他們三兩下就能搞定。而且雙子座朋友很多，他們也會覺得「我處理不來，還有我的朋友」，找人來幫忙，肯定沒有解決不了的事。

▲▼ 有責任感、最值得信賴的5大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：金牛座

金牛上榜的原因包含「平常看不出來」，其實金牛座是很有GUTS的，他們會覺得GUTS不用秀給別人看，沒必要天天拿大聲公說「我很棒喔～你們可以依賴我」。金牛很怕麻煩，不喜歡跟人起衝突，甚至會為了避開麻煩而減少接觸，但是一旦遇到事情，金牛就比誰都緊張和負責。既然要他出馬、處理，他就會下重手，是沒辦法喊停的，一定會讓事情鬥到有輸贏為止。

▲▼ 有責任感、最值得信賴的5大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：摩羯座

有些人可能會覺得看不出來摩羯座很有肩膀，是因為他們平常看起來很謙虛溫和的樣子，但其實他們平時看得深、想得遠，也許會有人覺得他們城府深，但如果遇到事情他們真的會陪你面對。而摩羯願意陪你面對，其中一個很重要的原因是，他覺得他也應該要為這件事負責，或是你對他們來說真的很重要，一旦他覺得這件事是他的責任，他就沒辦法逃避，也不會逃避。

▲▼ 有責任感、最值得信賴的5大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：天秤座

天秤座平常都是一副好好先生或好好小姐的樣子，看似很隨和，但遇到問題時，他們會第一個站出來，太陽月亮天秤的人，其實是不怕開戰的，他們也很清楚開戰是為了尋求和平或是更好的協議。現在整個世界也正籠罩在天秤座的能量場中，大家可以思考一下，不要怕吵架，只要能吵出一個結果都是好事。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 責任感, 信賴, 射手, 雙子, 金牛, 摩羯 , 天秤, 唐綺陽, 國師

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