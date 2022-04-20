Melody帶貨力太強竟「害到自己」　曝家中嚴守「2規定」防疫

記者王則絲／台北報導

女星Melody（殷悅）19日出席選品店品牌LIGHTWELL與印尼女裝設計師品牌Peggy Hartanto合作展開快閃店活動，一身粉橘洋裝俏麗亮相。Melody可說是演藝圈的「帶貨王」之一，帶貨力強到連她自己都遭殃買不到：「我現在都確定自己買到了才推薦！」另近期疫情升溫，Melody表示平常心面對，但因有孩子，所以家中必須嚴守「2規定」。

▲Melody亮麗現身選品LIGHTWELL快閃店活動。（圖／品牌提供）



Melody這天穿著Peggy Hartanto春夏款粉橘色提花洋裝，透過亮麗的顏色來點亮心情，「最近因為疫情有點down，又一直下雨，所以我覺得可以用服裝來療癒心情。」她特別喜歡這身服裝的剪裁，Peggy Hartanto標誌性的弧形袖口設計，讓她覺得像花瓣：「又可以遮女生最在乎的掰掰袖」還急忙補充道：「但是我沒有喔！」

▲Melody透露家中成員都要遵守「2規定」防疫。（圖／品牌提供）



由於近日本土疫情急速升溫，被問到是否會擔心或有什麼應對策略，Melody表示：「我們就盡量平常心，把應該要做的準備工作做好。」另外也因為家裡有小孩更需要保護，她也透露家中嚴格執行的兩個規定：「大家回家要換衣服洗澡，用溫水、鹽巴漱口。」讓孩子們也都養成良好防疫習慣。

▲Peggy Hartanto《愛麗絲夢遊仙境》主題新系列，台灣藝人曾之喬、温貞菱也都是品牌愛好者。（圖／品牌提供）



LIGHTWELL為結合藝術展覽空間的複合式選品店，專門發掘世界各地的潛力新星設計師，就像Melody說的：「這藝術跟Fashion是合而為一的，如果我們要多了解Fashion，就要多了解藝術。」而印尼女裝設計師Peggy Hartanto同名品牌則是以極簡線條和大膽色彩聞名，撞色拼接、特殊波浪形、扇貝形剪裁⋯⋯都是她大膽的特質，巨星碧昂絲、超模吉吉哈蒂德⋯⋯都是品牌的粉絲。

▲LIGHTWELL邀請到印尼女裝設計師Peggy Hartanto合作打造快閃店，4／23～5／15期間限定。（圖／品牌提供）



今年春夏LIGHTWELL邀請到印尼女裝設計師Peggy Hartanto合作，打造以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的「Wonderland」快閃店，新系列服裝加入了童趣與俏皮，並運用維多利亞時代風格的蝴蝶結、半圓形扇貝、荷葉邊等元素，描繪出童話仙境般的浪漫與超現實輪廓。

►Melody家堆滿「愛馬仕盒子」爆買到忘記！曝「麻將師傅」竟是女兒

►楊謹華罕見少女系穿搭曬新包！ Ella撞包穿超帥也能搭