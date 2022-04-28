勞力士錶面綻放花卉　經典Datejust 31盛裝洋溢活力氣息

▲勞力士新款Oyster Perpetual Datejust 31腕錶，呈現令人驚豔的花朵圖案錶面。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

春暖花開，勞力士（ROLEX）迎來令人驚豔的花朵圖案錶面，今年推出新款Oyster Perpetual Datejust 31，面盤圖案由24朵花卉組成，並以太陽光線、啞面和粒紋三種飾面處理，創造層次感，且每朵花中央均鑲嵌一顆美鑽，增添華麗風采，也讓人聯想到自由生長的夏日草甸，充滿生命力的新穎設計，擄獲女性目光。

▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 31腕錶白色黃金及蠔式鋼款，搭配天藍色花朵圖案錶面。



Datejust是勞力士經典腕錶之一，首款於1945年問世，是世界上第一只在3點鐘位置設有日曆窗的自動上鍊防水天文台認證腕錶，奠定現代腕錶發展的里程碑，而外型歷經歲月洗禮，依然雋永耐看，無論功能或美學風格都歷久彌新。

▲花朵裝飾錶面的勞力士Oyster Perpetual Datejust 31腕錶白色黃金及蠔式鋼款，配備三角坑紋外圈。

今年勞力士為此招牌作品注入嶄新氣息，運用三種飾面處理展現深淺色調且質感各有特色的花卉圖案裝飾Oyster Perpetual Datejust 31腕錶的錶面，共推出3種款式，第一款為白色黃金及蠔式鋼款（蠔式鋼與白色黃金的組合），搭配天藍色花朵圖案錶面以及三角坑紋外圈；第二款以18K黃金製成，配上橄欖綠色錶面；第三款為永恒玫瑰金鋼款（蠔式鋼與永恒玫瑰金的組合），與銀色錶面完美相襯，第二款和第三款的外圈均鑲嵌46顆圓形鑽石，分別配備元首型錶帶和紀念型錶帶。

▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 31腕錶18K黃金款式，搭配橄欖綠色花朵錶面。

新款勞力士Oyster Perpetual Datejust 31不僅外型吸睛，也一脈相承品牌優異內在，31毫米蠔式錶殼保證防水深達100米，中層錶殼以極難腐蝕的整塊實心蠔式鋼合金或18K黃金鑄造而成，製錶師以品牌專屬的特殊工具將精細坑紋底蓋旋緊，使錶殼密封，代表只有品牌製錶師才可以接觸到機芯，而雙扣鎖上鍊錶冠具備雙重防水系統，確保絕佳防水性能。搭配防反光且耐刮損的藍水晶製造錶鏡，3點鐘位置設有小窗凸透鏡，方便讀取日曆。

▲銀色花朵錶面的勞力士Oyster Perpetual Datejust 31腕錶，以永恒玫瑰金鋼材質打造而成。

一如所有勞力士腕錶，Oyster Perpetual Datejust 31錶款均獲頂級天文台精密時計認證，裝載於2014年推出的自製2236型機芯，此枚自動上鍊機芯取得多項專利，搭載專利Syloxi矽游絲，其專利幾何結構確保機芯在各個位置都保持運作規律，同時內置順磁性鎳磷合金擒縱輪以及高性能Paraﬂex緩震裝置，動力儲存約55小時，一切設計都以精準可靠為出發點，展現品牌追求卓越的精神。

▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 31腕錶裝載通過瑞士天文台認證的2236型恒動機芯。

