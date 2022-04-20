「世界地球日」美妝活動！香緹卡鑽石級乳霜直接送　美體小舖空瓶抵消費

▲美妝品牌紛紛推出環保回饋活動，響應世界地球日。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝品牌官網

近年來，隨著環境污染、氣候變遷日益嚴重，促使環保意識抬頭，也有越來越多美妝品牌關注綠色環保議題，從產品成份、包裝材料到行銷活動等多元方面為地球盡一份心。一年一度的422世界地球日即將到來，就有不少品牌紛紛推出相關優惠活動，讓消費者愛美、省荷包的同時，還能一起為地球盡一份心力。

Chantecaille香緹卡



以慈善與環保為職志的頂級美妝品牌香緹卡，透過每年推出的慈善彩妝產品，長期將部分收益捐助給國際級保育團體，像是首款加入慈善系列的粉底產品-鑽石精萃氣墊粉餅，包裝印上大象圖騰，並與大衛謝爾德里克野生動物基金會 （Sheldrick Trust）合作，支持其設立的小象孤兒院計畫。

▲香緹卡每年固定推出慈善彩妝，部分收益捐助給國際級保育團體。

而為響應世界地球日(4/22)，香緹卡特別舉辦一日限定的感恩優惠活動，凡於4/22地球日當天魚香緹卡實體專櫃任一消費，即可獲贈全台限量500瓶的「鑽石級乳霜升級版15ml」（價值NT$4,080）；若購買鑽石級或極緻純金系列任一組合或單品，即可免費加入香緹卡與世界保育組織ONE TREE PLANTED的造林活動，由香緹卡以消費者之名義在「地球之肺」亞馬遜雨林或是非洲肯亞種下一顆小小樹苗，同時提供種植證明提供留作紀念。

▲世界地球日當天消費即可獲贈限量「鑽石級乳霜升級版15ml」。

THE BODY SHOP美體小舖



一直秉持著環保愛地球理念的綠色環保美妝品牌The Body Shop美體小舖，從1988年起持續推動了33年的空瓶回收計畫，深受消費者支持，至今回收總量已超過3000座101大樓。今年的422世界地球日更舉辦一系列活動，讓消費者省荷包的同時還可保護地球。

▲THE BODY SHOP每年固定推出「空瓶回收計劃」。



首先，每年固定出現的「空瓶回收計畫」，即日起至5/8，憑著THE BODY SHOP空瓶回櫃消費，每罐空瓶可享NT$10折抵，單筆現抵最多10瓶，最高折抵NT$100；且為慶祝世界地球日，即日起至4/22止，購買「天然茶樹系列」，可享2件85折折扣。

另外，TWYCC青年氣候聯盟是來自台灣各地關心氣候變遷議題的青年，THE BODY SHOP這三年將贊助並支持TWYCC青年氣候聯盟。即日起至4/22止，於官網結帳輸入折扣碼「TWYCC-1」，消費滿NT$1,000即可現折NT$100。

東森自然美



東森自然美響應2022年世界地球日主題：「投資我們的星球」，特別推出「EARTH DAY‧THANK YOU EVENT保養品空瓶回收計畫」，讓消費者更有意識地注意到平時使用的瓶器可透過小小的「回收」舉動，輕鬆達到愛地球的效益，還能藉此獲得購物優惠回饋，找到最適合自己肌膚的溫和高效保養品。

▲東森自然美也有空瓶回收計畫，享有3重優惠。



「EARTH DAY‧THANK YOU EVENT保養品空瓶回收計畫」活動即日起至4/22，憑任一品牌空瓶至指定點回收，即可享好禮三重優惠。

＃第一重：輕鬆送

購買自然美保養品享9折優惠，可以NT$888加購溫控代謝課程乙堂(原價NT$1,100)，物理性美白防曬乳體驗包3ml乙包。

＃第二重：打卡送

與活動背板打卡分享，即可享以NT$88購買r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜20ml乙片 (原價NT$250，全台限量200片)。

＃第三重：會員加碼送

自然美會員獨享優惠，r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜50片，特價NT$6,666(原價NT$12,500，限量100組)；同時可以NT$500加購逆齡活膚課程乙堂＋樂活平衡課程乙堂。

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