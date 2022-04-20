fb ig video ETtoday search mobile

玄彬度蜜月荷包持續進帳　代言高爾夫球裝厚實胸膛與長腿吸睛

>

▲▼ 玄彬 。（圖／公關照）

▲孫藝真（右）在婚禮上緊牽玄彬，流露幸福笑容。（圖／翻攝vast.ent IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓演藝圈最受矚目的新婚夫婦玄彬與孫藝真，目前正在美國度蜜月，兩人放婚假但荷包依然不停進帳，玄彬的經紀公司宣布他接下高爾夫球裝品牌GOSPHERES代言，同時發布一系列帥氣的形象照，由於他與老婆孫藝真都愛打高爾夫球，讓代言更具說服力。

▲玄彬接下高爾夫球裝品牌GOSPHERES代言。（圖／翻攝gospheres IG）

身高184公分的玄彬是天生衣架子，在最新高爾夫球裝品牌GOSPHERES廣告中，他身穿合身的球裝盡顯厚實胸膛線條與長腿優勢，也有穿著白色外套露出憂鬱側臉的模樣，每一套帥氣造型讓粉絲都融化了。

▲玄彬愛打高爾夫球，擔任GOSPHERES代言人最具說服力。（圖／翻攝vast.ent IG）

玄彬也深受國際時尚品牌青睞，是義大利精品Loro Piana品牌大使，於2022春夏形象照中時而深情、時而賣萌的表情令人印象深刻，他與孫藝真出發到美國度蜜月時也出品牌的白T恤做足宣傳。此外，他也是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）的形象大使，佩戴Seamaster海馬系列錶款展現好品味。

▲▼ 玄彬 。（圖／公關照）

▲玄彬穿Loro Piana春夏新裝系列，微敞胸吸睛。（圖／Loro Piana提供，以下同）

▲▼ 玄彬 。（圖／公關照）

▲玄彬為Loro Piana品牌大使玄彬，在春夏形象照中曬大長腿。


▲玄彬身兼歐米茄大使，佩戴Seamaster腕錶。（圖／翻攝omega IG）

►孫藝真戴41萬鑽石耳環當最美新娘　貝克漢媳婦搭巨鑽襯百億身家

►玄彬幫孫藝真提包包畫面曝光！　超甜機場時尚出發度蜜月

關鍵字：

玄彬, 孫藝真

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

Grand Seiko第一只陀飛輪問世　創天價999萬依然被藏家問爆

Grand Seiko第一只陀飛輪問世　創天價999萬依然被藏家問爆

梵克雅寶40億珠寶襲台　同套項鍊與戒指巨鑽可互換展新貌

梵克雅寶40億珠寶襲台　同套項鍊與戒指巨鑽可互換展新貌

林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士　大嫂團聚餐金錶盡出

林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士　大嫂團聚餐金錶盡出

「貝嫂」親家母不愧500億身家貴婦　戴疑消失38年名鑽氣勢驚人 羅志祥近20年舊Nike鞋炒到百萬不是吹牛　同款拍賣221萬元起 史恩康納萊原來是畢卡索鐵粉！ 珍藏畫作上拍5.5億起 9億高級珠寶與台藝術家傑作聯展　奔放草書絕配太陽冠冕 許富凱長輩緣破表當「國民兒子」　合體媽媽變三姑六婆惹老爸吃醋 風・Luxury／G-SHOCK上攻10萬市場　內外更強悍、質感大升級 林心如與Melody撞162萬「錶王」　這款太夯成明星必備款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面