玄彬度蜜月荷包持續進帳　代言高爾夫球裝厚實胸膛與長腿吸睛

▲孫藝真（右）在婚禮上緊牽玄彬，流露幸福笑容。（圖／翻攝vast.ent IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓演藝圈最受矚目的新婚夫婦玄彬與孫藝真，目前正在美國度蜜月，兩人放婚假但荷包依然不停進帳，玄彬的經紀公司宣布他接下高爾夫球裝品牌GOSPHERES代言，同時發布一系列帥氣的形象照，由於他與老婆孫藝真都愛打高爾夫球，讓代言更具說服力。

▲玄彬接下高爾夫球裝品牌GOSPHERES代言。（圖／翻攝gospheres IG）

身高184公分的玄彬是天生衣架子，在最新高爾夫球裝品牌GOSPHERES廣告中，他身穿合身的球裝盡顯厚實胸膛線條與長腿優勢，也有穿著白色外套露出憂鬱側臉的模樣，每一套帥氣造型讓粉絲都融化了。

▲玄彬愛打高爾夫球，擔任GOSPHERES代言人最具說服力。（圖／翻攝vast.ent IG）

玄彬也深受國際時尚品牌青睞，是義大利精品Loro Piana品牌大使，於2022春夏形象照中時而深情、時而賣萌的表情令人印象深刻，他與孫藝真出發到美國度蜜月時也出品牌的白T恤做足宣傳。此外，他也是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）的形象大使，佩戴Seamaster海馬系列錶款展現好品味。

▲玄彬穿Loro Piana春夏新裝系列，微敞胸吸睛。（圖／Loro Piana提供，以下同）





▲玄彬為Loro Piana品牌大使玄彬，在春夏形象照中曬大長腿。





▲玄彬身兼歐米茄大使，佩戴Seamaster腕錶。（圖／翻攝omega IG）

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