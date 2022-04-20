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林志穎老婆運動罕見露深溝好辣　網友問：「小志能接受嗎？」

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▲▼林志穎老婆陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀穿複合式時尚運動精品店ASPORT的運動服，難得小露性感。（圖／翻攝kellymermaidchenIG）

記者陳雅韻／台北報導

林志穎的老婆陳若儀曾是伊林名模，婚後生了3個兒子依然維持完美體態，但她昨自招超過2周以上沒有運動，自認肚子掉出來了，趕緊上健身房報到，直呼好喜歡流汗的感覺，但眼尖的網友更發現她的運動服有心機，這套出自複合式時尚運動精品店ASPORT的黑色運動服胸前為交叉帶，讓她的「深溝」若隱若現，讓網友問：「這樣太辣了，小志能接受嗎？」

▲▼林志穎老婆陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀自拍運動照，名模身形令人稱羨。

身高超過170公分的陳若儀的日常穿搭，通常以炫腹的短版上衣或露長腿的迷你短裙、熱褲為主，顯少穿著低胸上衣露「事業線」。這回運動服讓她難得微露性感，雖說已兩周沒有健身，但仍被網友讚身材緊實，好奇她的運動頻率，她表示：「我最近好像比較看心情，沒有固定。」她不藏私分享最愛的健身器材是滑步機，偶爾也喜歡與姊妹淘一起跳舞，不僅達到運動效果也很歡樂。

▲▼林志穎老婆陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀也喜歡與朋友一起跳舞運動。

除了運動，陳若儀還有另外每日例行的4招維持絕佳的身心狀態，先從多喝水開啟新的一天，隨身必備水壺；緊接著認真護膚、多攝取水果與優格，第4招則是抬腿，同時間可以做冥想或看書，達到放鬆的效果。

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