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Dara重現「直立爆炸頭」粉絲嗨爆！私底下6款百變髮型也超炸

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實習記者施至真／綜合報導　圖／翻攝IG@daraxxi

韓團2NE1於2016年解散後讓許粉絲相當不捨，不過隊長CL卻在科切拉音樂節（Coachella）上，與其他三位成員驚喜合體，讓現場粉絲又驚又喜，門面Dara還特別用了經典的「直立爆炸頭」登場，氣氛直接嗨到最高點。除了舞台上浮誇的造型，Dara私底下也經常PO出俏皮的百變髮型，彷彿還是當年在舞台上的Crazy girl，以下就盤點6款髮型和Dara一起當個時髦美魔女！

▲Dara重現「直立爆炸頭」粉絲嗨爆！私底下6款百變髮型也超炸。（圖／翻攝IG@daraxxi）

▲韓團2NE1時隔多年再度合體。（圖／翻攝IG@chaelincl）

搞怪的Dara經常以百變髮型上節目或是登台演出，這回科切拉音樂節就用經典的直立爆炸頭造型登上舞台，並發文表示「不選擇漂亮的造型，而是堅持當2NE1」，讓不少老粉們狂讚「青春記憶回歸了！」除了在舞台重現經典造型，Dara私下也常以多變的髮型出鏡，讓人看不出真實年齡，快來把以下幾款髮型學起來。

＃QQ瀏海

大家還記得Dara在MBC演技大賞的「QQ瀏海」嗎？私底下雖然不會以噴滿髮膠的誇張瀏海出門，但是蓬鬆的QQ瀏海還是沒問題的！再搭配浪漫波浪捲髮和氣質公主頭，實在是太溫柔了。

▲Dara重現「直立爆炸頭」粉絲嗨爆！私底下6款百變髮型也超炸。（圖／翻攝IG@daraxxi）

＃丸子公主頭

在頭頂綁上一顆丸子的「丸子公主頭」造型，絕對是Dara的日常最愛，不用特別整理髮型，只要隨手一綁就很有個性，還可以隨著心情、穿搭來調整丸子的大小和形狀，是不是很有趣呢？

▲Dara重現「直立爆炸頭」粉絲嗨爆！私底下6款百變髮型也超炸。（圖／翻攝IG@daraxxi）

＃S形丸子頭

除了丸子公主頭，將頭髮整束綁起的「S形丸子頭」也很有創意，手巧的Dara會將高馬尾以纏繞方式，將丸子頭調整至S的形狀，使整個人看起來造型簡潔又有精神。

▲Dara重現「直立爆炸頭」粉絲嗨爆！私底下6款百變髮型也超炸。（圖／翻攝IG@daraxxi）

＃波希米亞編織瀏海

Dara經常在瀏海加上小巧思，例如這款簡單的「波希米亞編織瀏海」，即使是手殘的朋友，一樣能輕鬆上手，而且無論大人小孩都適合，不僅可以和女兒一起綁母女頭，也是瀏海過渡期最得力的時髦造型！

＃蓬鬆春麗頭

「蓬鬆春麗頭」真的非常減齡！這款髮型的精髓就是蓬鬆感，所以需要將頂部頭髮與雙邊丸子，用手拉的方式製造出隨性空氣感，還可以拉下一些髮絲打造空氣瀏海的效果。

▲Dara重現「直立爆炸頭」粉絲嗨爆！私底下6款百變髮型也超炸。（圖／翻攝IG@daraxxi）

＃雙邊抓

Dara這款搭配羊毛捲的「雙邊抓」，是不是非常有個性呢？雖然這種髮型不容易在街上遇見，但只要好好整理，再搭配妝容與率性穿搭，絕對能得到滿滿的回頭率。

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關鍵字：

2NE1, Dara, 髮型, 直立爆炸頭, 丸子頭, 瀏海

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