謝欣穎少女心噴發看上3750萬心形黃鑽　甩酷妹形象

▲謝欣穎展示蕭邦頂級珠寶展現女人味。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

蕭邦（Chopard）頂級珠寶暨腕錶展今登場，從瑞士空運來台100多件總值約10億元的作品，由女星謝欣穎示範兩套上億元的藍寶石與祖母綠珠寶套組，她透露最喜歡藍寶石和平、忠誠的意義，但今眼光又瞄向37,500,000元的淨度IF等級Fency Vivid 6.68克拉心形切割黃鑽戒，直呼心形切割好可愛，立刻傳給男友王柏傑看，但她說：「我只是分享，不是向他示愛，也不是許願啦！」



▲謝欣穎佩戴蕭邦鑲嵌7顆總重38.25克拉心形切割藍寶石、655顆總重13.33克拉明亮式切割藍寶石與663顆12.22克拉鑽石項鍊，21,760,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲謝欣穎示範蕭邦Red Carpet紅地毯系列祖母綠與鑽石項鍊，32,950,000元。





▲蕭邦Red Carpet 紅地毯系列項鍊鑲嵌18顆總重33.24克拉橢圓切割祖母綠與美鑽項鍊，30,070,000元。

過去謝欣穎總予人酷酷的形象，與「可愛」二字很難畫上等號，她透露其實少女心一直都在，會收藏粉紅小物、喜歡愛心的設計、也穿蕾絲裙，近幾年更勇於將女孩味的單品穿上身。今日則化為小女人，她所戴的蕭邦珠寶暗藏甜美元素，她所戴的祖母綠鑽石項鍊中間一排全是心形切割的祖母綠，而結合鈦金屬與白Ｋ金打造的頸鍊也鑲嵌7顆心形切割藍寶石，猶如海浪拍打的一朵朵浪花。













▲蕭邦主石為4.07克拉紅碧璽的鑽戒（左）4,770,000元，6.68克拉心形切割黃鑽戒37,500,000元。





▲蕭邦動物世界系列蛇戒指，黃色寶石、尖晶石、沙弗萊石、蛋白石與粉色藍寶石，2,510,000元。

動物系列也是蕭邦的招牌，此次引進兩件蛇造型戒指，一款以伊甸園為主題，特別打造一顆紅色的鈦金屬蘋果與3朵華麗小花搭配鑲嵌沙弗萊石的蛇戒指；同場的珠寶錶也深受矚目，品牌精選寶石界「四大天王」鑽石、藍寶石、紅寶石與祖母綠，打造一款款華麗至極的千萬元珠寶錶。



▲蕭邦Red Carpet紅地毯系列藍寶石搭美鑽腕錶（左）15,470,000元，Green Carpet 綠地毯系列紅寶石搭美鑽腕錶11,320,000元。

同時也正舉行高級珠寶展的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），則展出不少大自然主題的神祕珠寶錶，包括鑲嵌粉紅藍寶石與鑽石的Primerose Secrète錶、全鑽款的Cosmos Secret錶，均呈現優雅花朵造型，打開中央錶蓋即顯露時間，令人驚喜的是兩者均可轉化成胸針，兩用設計更吸引貴客。





▲梵克雅寶Primerose Secrète神秘錶可轉換成胸針，5,250,000元。



▲梵克雅寶Cosmos Secret神秘腕錶同樣可變成胸針佩戴，5,800,000元。

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