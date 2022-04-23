fb ig video ETtoday search mobile

澎湖花火節20周年必朝聖！在地美食鮮蚵滷肉飯、嫩仙草通通吃一輪

>

圖、文／MENU美食誌

享受煙火美景的同時，嘴裡的美食也絕對不能少！

美東芳
澎湖縣／白沙鄉

店家的牛肉麵口味偏清淡，吃起來非常清爽且不燥熱，蠻適合澎湖炎熱的天氣。不怕辣的話，推薦試試店家特製的花椒，加進牛肉麵之後味道更豐富帶勁！

▲澎湖美食 。（圖／美食誌提供）

▲美東芳（圖／美食客Star提供）

原味漁村小吃
澎湖縣／馬公市

在IG上引起打卡風潮的超人氣美食，必吃鮮味十足的鮮蚵滷肉飯，生蠔配上滷肉飯的組合超奇妙，另外小管麵線、絲瓜炒蛋也相當清爽好吃！

▲澎湖美食 。（圖／美食誌提供）

▲原味漁村小吃（圖／美食客地方俏皮媽媽提供）

白灣景觀餐廳
澎湖縣／湖西鄉

享用美食的同時還能觀賞海景的熱門餐廳，美麗的景色讓人流連忘返，在餐點上也毫不馬乎，海鮮非常新鮮，每一口都有濃厚的鮮味在嘴裡綻放！

▲澎湖美食 。（圖／美食誌提供）

▲白灣景觀餐廳（圖／美食客Una Wang提供）

馬路益燒肉飯
澎湖縣／馬公市

每天都是滿滿人潮的澎湖小吃，營業到晚上10:00。必吃味道帶甜的招牌燒肉飯，酸菜和米飯拌在一起相當開胃，讓人一口接一口！

▲澎湖美食 。（圖／美食誌提供）

▲馬路益燒肉飯（圖／美食客吃貨球愛吃提供）

玉冠嫩仙草
澎湖縣／馬公市

澎湖在地人激推的美食，店裡沒有提供內用座位。底層鋪滿爽口的嫩仙草，上面可以自由選擇自己喜歡的配料，整碗吃完讓人好滿足。

▲澎湖美食 。（圖／美食誌提供）

▲玉冠嫩仙草（圖／美食客Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

鐘記燒餅
澎湖縣／馬公市

鐘記燒餅的燒餅是由缸爐烘烤出來的，吃法相當多樣，有鮪魚、豬排、蔥蛋、叉燒豬肉、菲力雞排……等各種組合可以夾著吃，整體口感相當豐富。

▲澎湖美食 。（圖／美食誌提供）

▲鐘記燒餅（圖／美食客Chu ~提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 澎湖, 澎湖花火節, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

年紀越大越有魅力3大女神星座！TOP1簡直男神收割機　對「美」超投入

年紀越大越有魅力3大女神星座！TOP1簡直男神收割機　對「美」超投入

「神力女超人」美胸襯Tiffany長鍊　高級性感迷死人 心機女4大特徵　分辨出「會捅你一刀的朋友」 7款「夜空藍」手錶推薦！歐米茄聯名Swatch、真力時鏤空日常配戴都耐看 超模中空裝「挺5個月孕肚」走秀！　竟有超狂腹肌線條網跪了 爆準心理測驗！猜「寶寶睡醒反應」，秒測你的真實人緣 有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS 緋紅女巫大紅唇、秀深溝性感亮相　奇異博士穿「皺西裝」把焦點留給她

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面