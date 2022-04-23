澎湖花火節20周年必朝聖！在地美食鮮蚵滷肉飯、嫩仙草通通吃一輪

圖、文／MENU美食誌

享受煙火美景的同時，嘴裡的美食也絕對不能少！

美東芳

澎湖縣／白沙鄉

店家的牛肉麵口味偏清淡，吃起來非常清爽且不燥熱，蠻適合澎湖炎熱的天氣。不怕辣的話，推薦試試店家特製的花椒，加進牛肉麵之後味道更豐富帶勁！

▲美東芳（圖／美食客Star提供）

原味漁村小吃

澎湖縣／馬公市

在IG上引起打卡風潮的超人氣美食，必吃鮮味十足的鮮蚵滷肉飯，生蠔配上滷肉飯的組合超奇妙，另外小管麵線、絲瓜炒蛋也相當清爽好吃！

▲原味漁村小吃（圖／美食客地方俏皮媽媽提供）

白灣景觀餐廳

澎湖縣／湖西鄉

享用美食的同時還能觀賞海景的熱門餐廳，美麗的景色讓人流連忘返，在餐點上也毫不馬乎，海鮮非常新鮮，每一口都有濃厚的鮮味在嘴裡綻放！

▲白灣景觀餐廳（圖／美食客Una Wang提供）

馬路益燒肉飯

澎湖縣／馬公市

每天都是滿滿人潮的澎湖小吃，營業到晚上10:00。必吃味道帶甜的招牌燒肉飯，酸菜和米飯拌在一起相當開胃，讓人一口接一口！

▲馬路益燒肉飯（圖／美食客吃貨球愛吃提供）

玉冠嫩仙草

澎湖縣／馬公市

澎湖在地人激推的美食，店裡沒有提供內用座位。底層鋪滿爽口的嫩仙草，上面可以自由選擇自己喜歡的配料，整碗吃完讓人好滿足。

▲玉冠嫩仙草（圖／美食客Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

鐘記燒餅

澎湖縣／馬公市

鐘記燒餅的燒餅是由缸爐烘烤出來的，吃法相當多樣，有鮪魚、豬排、蔥蛋、叉燒豬肉、菲力雞排……等各種組合可以夾著吃，整體口感相當豐富。

▲鐘記燒餅（圖／美食客Chu ~提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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