見同事「卡通錢包」笑他沒長大　網捍衛：中年大叔都在用，管人家怎麼說

實習記者施至真／綜合報導

每個人喜歡的風格都不同，並不是只有小孩才適合「卡通圖案」的東西。有網友在PTT分享自己因為使用美樂蒂錢包，而被同事開玩笑「是不是還沒長大」，導致現在只要是卡通圖案物品，都不好意思拿出來使用，對此有網友表示「我一個中年大叔都在用，管人家怎麼說。」

▲美樂蒂錢包示意圖。（圖／翻攝小紅書@胡胡愛吃糊糊）

該名網友在PTT以「用卡通圖案的東西很丟臉嗎？」為題發文表示，午餐時間和同事去超商買東西，結帳時同事看到原PO的錢包和悠遊卡都是美樂蒂的圖案，便笑說「幾歲的人了還用卡通圖案，是不是還沒長大」，不僅當著店員開玩笑，甚至回到辦公室還大肆宣傳。

雖然原PO知道同事只是在開玩笑並沒有惡意，但卻讓他感到很有陰影，所以現在只要是卡通圖案的相關物品，都不太敢拿出來使用。對此，不少網友紛紛站出來捍衛：「我男生，都拿探險活寶的零錢包」、「現在各種迪士尼聯名，代表很有市場，她的行為更幼稚」、「我的鑰匙圈是去環球影城買的飛天小女警，我會到處跟人炫耀」、「我中年男子一枚，也是用懶散兔手機殼啊==」。

▲辦公桌也可以有很多可愛的卡通擺飾。（圖／翻攝小紅書@邱邱呀~）

部份網友都認為同事管太多了，要原PO不用特別在意別人的看法，畢竟是用自己賺錢買的東西，當然是自己看了喜歡比較重要。此外，也有網友鼓勵「不用這麼在意別人眼光欸，同事知道我喜歡Kitty，生日的時候還在我座位上貼滿Kitty貼紙。」

無論什麼風格類型的用品，只有自己用得舒適習慣、看了開心才最重要，如果遇到和原PO類似的事件，除了捍衛自己的權益，也可以大方的向周遭朋友介紹自己的喜好，說不定也能遇到喜歡相同風格的同好！

▲選擇能夠讓自己開心的用品就好。（圖／翻攝小紅書@妮妮要瘦）

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