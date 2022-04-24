台北最強的大腸蚵仔麵線在這裡！六間老饕私藏店，給料不手軟吃的過癮

圖、文／MENU美食誌

蚵仔、大腸、肉羹、小捲……各式豐富的配料，讓你藏盡各種美味！

麵線傳奇

台北市／中山區

在網路上號稱台北最強的大腸蚵仔麵線，店家只賣大腸、蚵仔與瘦肉三種組合的麵線，麵線裡的每一種食材都很入味，麵線還有加烏醋、蒜泥跟辣油的特別吃法，讓人一吃就上癮。

▲麵線傳奇（圖／美食客Yoshi提供）

同安街麵線羹

台北市／中正區

麵線的口味上偏重且味道偏鹹甘，如果想吃豐富一點，建議可以點麵線羹，羹裡的料非常的多樣化且要加店裡的特製辣醬，讓人吃的非常過癮！

▲同安街麵線羹（圖／美食客+1提供）

面線町

台北市／大同區

必吃可以吃到整隻小卷的海王子愛三寶，除了小卷之外還有許多餡料，魚酥非常酥脆、蚵仔每口都可以吃得到鮮味、花枝丸超級彈牙且整顆很扎實！

▲面線町（圖／美食客玉晴提供）

樂業麵線

台北市／大安區

被稱為台北新四大麵線之一，位於六張犁站捷運站附近，滷大腸咬下去味道超級入味且還帶有彈牙的口感，為麵線增添了不少風味。

▲樂業麵線（圖／美食客要不要吃飯飯提供）

黃金麵線

台北市／松山區

店內不管是綜合、蚵仔、大腸或是肉丁都是統一價格，羹湯味道豐厚濃郁，除了羹湯，黃金小籠包也是店內必吃的美食之一！

▲黃金麵線（圖／美食客BlueBleu提供）

阿川蚵仔麵線

台北市／大同區

麵線濃厚的口感中帶有柴魚高湯的甜香，整體嘗起來比較稠一點，配料除了蚵仔跟大腸之外還多加肉羹，蚵仔新鮮又肥美，大腸滷得通透入味，肉羹十分有咬勁，讓人一秒就愛上！

▲阿川蚵仔麵線（圖／美食客軌軌兒提供）



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