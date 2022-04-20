夏日新飲　Red Bull火龍果風味超清爽　金色三麥紅葡萄醉人馨香

▲Red Bull推出在歐洲受到歡迎的夏日新飲「火龍果口味」。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天即將到來，無論是想在家度過或是準備一場夏日旅行，心情也該跟著換季，近期能量飲料Red Bull，與低酒精品牌金色三麥、三得利微醉均推出針對夏季的新飲新話題，讓你從嘴巴開始感染夏日氣息。

Red Bull針對夏天推出「Summer Edition火龍果風味」，瓶身換上夏日繽紛綠，更強調擁有豐富的層次口感。一入口就能品嘗到莓果甜而不膩的基調，與原有的酸度和氣泡融合，帶出清爽的風味，最後一抹紫羅蘭花的尾韻，滿滿精神感，在歐洲市場大受歡迎，不能出國旅遊，不如先用口來還遊世界，目前推出任2罐Red Bull優惠價99元。

台灣精釀啤酒SUNMAI金色三麥，今夏則推出全新季節酒款「紅葡萄啤酒」，以紅葡萄「入釀」達到輕盈口感，並呈現粉紅酒般的夢幻色澤，細緻的碳酸氣泡協助釋放果實香氣，比葡萄酒更容易入口。

品牌表示，紅葡萄啤酒採用低溫發酵，大幅降低讓許多人對啤酒卻步的苦韻，入口沒有葡萄酒的丹寧澀感，酒精度5.5%，可百搭各種休閒和正式的場合，或是睡前開瓶獨飲，每瓶售價125元，限量販售。

三得利旗下HOROYOI微醉ほろよい，近期宣布新雙代言人，除了以代言已久的Hebe田馥甄之外，另加入男演員林柏宏，同時推出經典口味全新包裝，讓今年春夏充滿新意象，包括「白色沙瓦」、「乳酸沙瓦」、「葡萄沙瓦」及微醉「白葡萄」、「紅茶沙瓦」都將以更為繽紛新瓶身包裝面市，每罐售價47元。

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