怕沙發刮花、發黃？放上「幾何沙發墊」好看又防護　可機洗超方便

文／C編

沙發是居家佈置的重點，也是放鬆的關鍵，回到家窩在沙發上看電視、追劇，茶几上再擺滿零食飲料，忙了一天之後，最大享受莫過如此，除了挑選好的沙發，使用時能愛惜、保護它也很關鍵，「Her森森」推出「BonBon naturel幾何線條超柔雪尼爾防滑沙發墊」，不但簡單就能讓沙發換上新裝，而且可用洗衣機清潔，相當方便。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲BonBon naturel 幾何線條超柔雪尼爾防滑沙發墊 三人坐墊，原價999元、特價598元，點我購買。



常常會遇到這樣的狀況，買了淺色的布料沙發，但又很擔心它坐久了就會發黑、發黃，或是在外面租的房子，沙發不可以隨意弄髒，尤其是家裡如果養貓咪或狗狗，更怕牠們爪子把沙發抓花，這時候很需要沙發墊保潔，避免沙發損壞。

沙發墊不只有保持乾淨這項功能，採用高質感雪尼爾面料製作的沙發墊，坐在上面可以感受到溫暖舒適的氛圍，比起一般棉料更為軟綿，保暖性佳、耐磨度也好，可以延長沙發壽命，而且背面採用矽膠防滑顆粒，可以更加穩定的的固定在沙發上。

另外，沙發墊的染料色牢度高、不含甲醛，幾何的圖形設計看起來簡約時髦，優質的印染可以水洗，甚至能夠直接丟進洗衣機裡面洗，非常方便省事，而且不容易起毛球，是陪伴居家生活最好的單品。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲BonBon naturel 幾何線條超柔雪尼爾防滑沙發墊 三人坐墊，原價999元、特價598元，點我購買。



「Her森森」推出「BonBon naturel 幾何線條超柔雪尼爾防滑沙發墊三人坐墊」，原價999元、特價598元，大小為70公分*180公分，可以迅速為沙發換上時髦風格，保護它不被弄髒或是刮花。