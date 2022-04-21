7款沒耳洞也能戴的耳骨夾！愛馬仕皮革＋金屬帥暈、香奈兒綴珍珠美爆

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝品牌官網

比一般的耳洞位置更搶眼的「耳骨」，可以說是近期許多時尚潮人愛強調的部位，即便是沒有耳洞的女孩也都能駕馭，且能夠自由變換位置，百搭、又能輕鬆為穿搭注入多樣變化，剛好最近許多精品大牌也都紛紛推出相關款式，包括HERMES（愛馬仕）、CHANEL（香奈兒）、PRADA......等，幾乎2萬元內就可以入手，絕對是這季最值得投資的單品！

HERMES

▲HERMES Olympe黑銀耳骨夾。

以黑色的小牛皮搭配銀色金屬，簡單勾勒出品牌經典的H標誌，低調又不失奢華的模樣絕對令許多女孩愛不釋手，戴上耳骨位置，不論是穿著優雅洋裝、或是率性造型都超好搭，這款Olympe耳骨夾雖然是新品，卻已在許多國家售鑿了，喜歡極簡款式的話千萬別錯過。

CHANEL

▲CHANEL雙C吊墜圓圈耳骨夾，NT$ 16,900。

▲CHANEL圓圈耳骨夾，NT$ 16,900。

CHANEL這款耳骨夾早已佔滿許多KOL與時尚潮人的版面，由圓圈不斷堆疊而成，同樣極簡造型，不忘綴上招牌的雙C Logo，珍珠元素也是不能少，以隨著走動時會輕輕擺動的吊墜方式裝飾，雖然是小飾品卻意外能為整體帶來點睛之筆。另一款類似款式，則是以鑲嵌方式注入水鑽、珍珠與CHANEL標誌，遊走在個性與優雅之間，輕鬆擄獲人心。

PRADA

▲PRADA Symbole 夾式耳環，NT$ 13,500 ; Smalto Jewels吊墜耳環，NT$ 21,000。

▲PRADA Smalto Jewels 藍色夾式耳環，NT$ 19,000 ; Symbole 綠、黃色夾式耳環，NT$ 13,500。

▲PRADA Stone Jewels 夾式耳環，NT$ 22,000。

資深時尚迷們絕對都知道的「倒三角形」標誌，中央難以忽視的PRADA字樣，戴上耳骨絕對顯眼，除了常見的黑色，品牌也為即將到來的春夏推出了亮黃、水藍、草綠、白色.....等，本季全新的寶石款式同樣令人著迷，想為造型注入不同變化則可以選搭流蘇款式，即便是夜晚也會在光線折射下熠熠生輝。

BALENCIAGA

▲BALENCIAGA 夾式耳環，NT$10,700。

向來以獨特前衛風格擄獲人心的BALENCIAGA，則是推出如同夾子般的耳骨夾，一體成型的流暢輪廓讓人印象深刻，最後不忘飾上對稱的BB Logo與BALENCIAGA字樣，有金、銀兩款可供選擇。

▲BALENCIAGA 圓球耳骨夾，NT$16,300。

刻有BB標誌的小巧圓球耳骨夾，則很適合想戴出耳環造型卻沒有耳洞的女孩們，不同於上一款，一樣的簡約風格除了單戴，疊搭也十分有型，簡單就能運用耳骨夾為穿搭增添多樣變化。

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