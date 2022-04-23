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3.5公升開飲機外型超時髦！3秒瞬熱、5道濾芯　隨時能吃泡麵喝咖啡

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文／C編

很多小資族在外地打拼，忙碌的租屋生活，晚上偶爾閒下來，想泡個泡麵或是沖杯熱飲放鬆，手邊卻沒有熱水，讓人煩躁又苦惱，「Her森森」推出「Minoya米諾亞 三秒瞬熱式淨水器3.5L濾淨開飲機IB-1101」，讓你想吃什麼就吃、想喝什麼就可以喝，再也不用為了沒熱水煩惱。

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▲Minoya,米諾亞,熱水器,淨水器,開飲機,Her森森。（圖／Her森森）

▲Minoya米諾亞三秒瞬熱式淨水器3.5L濾淨開飲機IB-1101，原價5880元、特價4580元，點我購買

當手邊沒有熱開水的狀況下，常常越是在半夜會想來碗泡麵，不然就是想來杯熱可可，懶得出門買、家裡又沒有，真的是讓人覺得不順心，這時有一台米諾亞開飲機就會成為你的救贖，3秒就瞬熱的高效能，想吃不用等，迅速就可以滿足。

除了有3秒出熱水的功能之外，還搭配5道純淨濾芯，可以過濾家中的水源，直接當開飲機也沒問題，而且擁有智能溫控效果，攝氏25度到攝氏100度，總共有4段溫控可以調整，同時搭載3種不同的出水量，掌控喝水輕鬆簡單。

米諾亞開飲機有3.5L的大容量，不用一直補水，至少可以滿足一天的喝水量，用這個當作量杯來喝水，對身體也有很大的好處，而且一天只要花到1元的電費，整天開著也不用擔心電費爆表，搭載兒童安全鎖設計，絕對也是泡奶的必備神器。

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▲Minoya,米諾亞,熱水器,淨水器,開飲機,Her森森。（圖／Her森森）

▲Minoya米諾亞 三秒瞬熱式淨水器3.5L濾淨開飲機IB-1101，原價5880元、特價4580元，點我購買

「Her森森」推出「Minoya米諾亞三秒瞬熱式淨水器3.5L濾淨開飲機IB-1101」，原價5880元、特價4580元，一台就解決最基本的飲水需求，而且簡約的設計看起來很時髦有型，絕對是居家必備的小家電。

關鍵字：

Minoya, 米諾亞, 熱水器, 淨水器, 開飲機, Her森森

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