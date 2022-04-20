Red Velvet掀「Y2K甜辣風」！必備亮色短版罩衫　一抬手洩心機蠻腰

▲Red velvet穿搭讓「Y2K」時尚再度延燒 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

人氣韓團Red velvet以新專輯《Feel My Rhythm 》回歸，讓「Y2K」時尚再度延燒，不論是復古的低腰牛仔褲、鮮豔色系短版上衣，都能展現火辣甜美風格，以下幾個經典Look必須筆記！

▲Joy穿著 BLUMARINE 浪漫的雪紡荷葉邊蝴蝶針織衫 。（圖／品牌提供）

義大利時裝品牌BLUMARINE擅長以柔美線條搭配搶眼元素，Y2K風格近年來受到許多韓星輪番演繹，此次回歸的Red velvet舞台造型中也有許多單品來自該品牌，像是Joy以 BLUMARINE 浪漫的雪紡荷葉邊搭配帶有最新流行元素「蝴蝶」針織衫，剪裁浪漫又個性。

▲瑟琪大膽穿著短版上衣搭配露出肚臍的低腰喇叭褲 。（圖／品牌提供）

瑟琪更是大膽穿著短版上衣搭配露出肚臍的低腰喇叭褲，綁帶加持在胸下，若隱若現露出小蠻腰，高強度色彩是Y2K的一大重點。若是想要切換不同色系，還有Irene 演繹的蛇紋印花雪紡上衣，抓皺元素圍繞S曲線，與Yeri的蝴蝶雪紡綁帶上衣有異曲同工之妙，復古又性感很值得借鑒。

▲Irene （圖一中）演繹的蛇紋印花雪紡上衣；與Yeri的蝴蝶雪紡綁帶上衣有異曲同工之妙 。（圖／品牌提供）