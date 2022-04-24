fb ig video ETtoday search mobile

為何「學生時代的愛情」總讓人留戀！想抓緊就靠4個「愛情長跑小秘訣」

>

實習記者施至真／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

你也有談過一場難以忘懷的戀愛嗎？電影《花束般的戀愛》中，兩名21歲的大學生因為錯過末班車而相遇，並馬上陷入熱烈的戀愛當中，從青春校園生活到社會新鮮人，兩人關係也隨之改變。究竟為何學生時代的愛情總是特別難忘，出社會之後，面對歲月這把銳利刀，想要維繫兩人甜蜜關係，以下4個「愛情長跑小秘訣」需緊記。

學生愛情難忘原因

＃「無金錢煩惱」

學生時代父母會支付零用錢、學費、生活費，且住宿、房租問題也無需煩惱，因此兩人開銷基本上只有約會吃飯、出門旅遊等娛樂費用，並不需要為了買車、買房、柴米油鹽醬醋茶等日常開銷煩惱。

＃「想法單純」

學生時代的愛情多半是發自內心的感情，只要個性、外貌體格、興趣喜好符合雙方的理想型條件，久而久之就會往下發展，並不會因為家庭、經濟條件而卻步。

＃「不刻意給出承諾」

學生時代兩人的規劃多半是以課業、學習為主，就算對於未來有初步的規劃和期許，但面對未來，還有許多不可掌控的未知數，因此不會刻意給出承諾，兩人關係也比較單純。

▲學生時代愛情。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

揮別單純的學生時代感情，想要攜手度過未來的日子，只要掌握以下4個「愛情長跑小秘訣」，就能避免許多不必要的誤會和爭執，不被歲月這把銳利刀給摧殘。

1.坦承自己感受

隨著出社會後的心境轉變，兩人關係也會有所變化，面對新環境和新身分難免會有不適應，那麼就和另一半坦誠自己內心的感受，隨時讓對方了解你的需要，才能在關係中沒有壓力的做自己。

2.設立戀愛規則

關係若想走得長久，雙方必須有共識地努力維繫感情。可以設立一些戀愛規則，例如「最近壓力大，可以每天給我一點安靜的時間和空間嗎」、「處理公事的時候，盡量不要打擾我」等，開誠佈公地說明各自的需求，才不會不小心就踩到地雷，引起爭執。

▲學生時代愛情。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

3.討論感情方向，建立共同目標

感情談久了，熱戀感會逐漸喪失，這時難免會讓人質疑，兩人之間還有愛嗎？還是只剩下餘溫了呢？想要維持關係穩定，並保持前進動力，就需要定期討論感情方向，並建立共同目標。

4.偶爾重溫學生時代小情趣

一樣的生活過久了，難免感情就淡了，這種時候如果能夠重溫學生時代兩小無猜的小情趣，絕對能夠憶起當時的悸動，要不然，精心規劃一趟小旅行，也能重溫熱戀的感覺。

▲學生時代愛情。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

▶職場上「擺臭臉」不是失敗者！有話直說、不糾結讓你告別EQ差

▶「急於表現」是面試地雷　專家：2種舉動超扣分

關鍵字：

愛情長跑, 學生愛情, 男女關係兩性關係, 感情問題, 花束般的戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

超模中空裝「挺5個月孕肚」走秀！　竟有超狂腹肌線條網跪了

超模中空裝「挺5個月孕肚」走秀！　竟有超狂腹肌線條網跪了

女團成員Yuna「漫畫腰」辣到不科學　私下飲食控制靠「一招」

女團成員Yuna「漫畫腰」辣到不科學　私下飲食控制靠「一招」

心機女4大特徵　分辨出「會捅你一刀的朋友」 「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處 歐陽娜娜軟萌「睡衣照」解鎖　羊駝神配合擺Pose超搶鏡！ 侯佩岑手比最潮「倒YA」網讚：少女！　逆齡吊帶裙造型瞬間回春 《社內》安孝燮「釦子不扣好」炸腹肌　加碼緊實雙臂，網暴動：太撩 H＆M新作爆出抄襲疑慮網氣炸　意外讓「刺刺裝」設計師爆紅 7款「夜空藍」手錶推薦！歐米茄聯名Swatch、真力時鏤空日常配戴都耐看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面