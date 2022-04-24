為何「學生時代的愛情」總讓人留戀！想抓緊就靠4個「愛情長跑小秘訣」

實習記者施至真／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

你也有談過一場難以忘懷的戀愛嗎？電影《花束般的戀愛》中，兩名21歲的大學生因為錯過末班車而相遇，並馬上陷入熱烈的戀愛當中，從青春校園生活到社會新鮮人，兩人關係也隨之改變。究竟為何學生時代的愛情總是特別難忘，出社會之後，面對歲月這把銳利刀，想要維繫兩人甜蜜關係，以下4個「愛情長跑小秘訣」需緊記。

學生愛情難忘原因

＃「無金錢煩惱」

學生時代父母會支付零用錢、學費、生活費，且住宿、房租問題也無需煩惱，因此兩人開銷基本上只有約會吃飯、出門旅遊等娛樂費用，並不需要為了買車、買房、柴米油鹽醬醋茶等日常開銷煩惱。

＃「想法單純」

學生時代的愛情多半是發自內心的感情，只要個性、外貌體格、興趣喜好符合雙方的理想型條件，久而久之就會往下發展，並不會因為家庭、經濟條件而卻步。

＃「不刻意給出承諾」

學生時代兩人的規劃多半是以課業、學習為主，就算對於未來有初步的規劃和期許，但面對未來，還有許多不可掌控的未知數，因此不會刻意給出承諾，兩人關係也比較單純。

揮別單純的學生時代感情，想要攜手度過未來的日子，只要掌握以下4個「愛情長跑小秘訣」，就能避免許多不必要的誤會和爭執，不被歲月這把銳利刀給摧殘。

1.坦承自己感受

隨著出社會後的心境轉變，兩人關係也會有所變化，面對新環境和新身分難免會有不適應，那麼就和另一半坦誠自己內心的感受，隨時讓對方了解你的需要，才能在關係中沒有壓力的做自己。

2.設立戀愛規則

關係若想走得長久，雙方必須有共識地努力維繫感情。可以設立一些戀愛規則，例如「最近壓力大，可以每天給我一點安靜的時間和空間嗎」、「處理公事的時候，盡量不要打擾我」等，開誠佈公地說明各自的需求，才不會不小心就踩到地雷，引起爭執。

3.討論感情方向，建立共同目標

感情談久了，熱戀感會逐漸喪失，這時難免會讓人質疑，兩人之間還有愛嗎？還是只剩下餘溫了呢？想要維持關係穩定，並保持前進動力，就需要定期討論感情方向，並建立共同目標。

4.偶爾重溫學生時代小情趣

一樣的生活過久了，難免感情就淡了，這種時候如果能夠重溫學生時代兩小無猜的小情趣，絕對能夠憶起當時的悸動，要不然，精心規劃一趟小旅行，也能重溫熱戀的感覺。

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