Rosé「胸下連開2洞」性感身材太狂　透視水鑽網衣尺度噴鼻血

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）近日登上韓版《Harper’s Bazaar》封面，一展「最適合穿時裝」的火辣身材，身為SAINT LAURENT全球品牌大使，Rosé稱職擔起「YSL女郎」角色，演繹多套新裝並將尺度推到破表，不只穿著全透視的水鑽網衣，「胸下連開2洞」的扭結上衣造型，更是存心讓粉絲噴鼻血。

Rosé日前獲得一名資深的韓國造型師點名，被封為是「最適合穿時裝」的女明星，原因不外乎是Rosé 168公分的高挑、纖細體態，腿長比例也好，此外網友們一致認同的是，Rosé擁有的個人氣質及可塑性更是關鍵，所以不管穿什麼都好看。

Rosé於封面畫報中演繹SAINT LAURENT夏季新裝，包括墊肩深V裙裝搭配極細跟的厚底高跟鞋、合身煙裝以紅色皮手套相佐，帥氣造型霸氣宣洩而出；本季SAINT LAURENT秀上一套透視水鑽網衣，模特兒以全裸方式演繹，Rosé則是內搭抹胸來保護，但同樣是性感突破了天際。

論這回最性感的造型實在難以抉擇，不過其中這一套勢必讓粉絲們臉紅心跳，Rosé穿著雙層扭結上衣的造型，中間以YSL的字母金釦點綴，在胸下連開2洞，火辣指數直接飆到最高，Rosé厭世又流露氣勢的眼神，將YSL搖滾性感的風格駕馭得很出色。

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