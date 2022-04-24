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別再喝飲料！喝水5大好處，養顏美容還提升記憶力

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文／女子學　

我們都知道人體是由70%的水組成，適時的補充水分對於生物而言非常重要，但「喝水」這件事情對很多人來說還是很難做到，因為身體缺水不一定有明確的感受，只有在感到「渴」這種不舒服的狀態下才會想喝水，身體缺水這樣的說法過於抽象，也導致沒有喝水的動力。然而當下雖無法明確感受到，但水分不夠其實會悄悄的影響身體機能，以下5重點告訴你喝水究竟有多少好處！

1. 穩定情緒、提升記憶力

▲喝水究竟多重要。（圖／翻攝pinterest）

▲上班族最容易忽略喝水。（圖／翻攝pinterest，下同）

體內缺水時會讓腦部也同時感到缺氧，很容易造成情緒波動，如暴怒、緊張或憂鬱，補充水分可以舒緩情緒，亦可避免疲倦感。此外，體內缺水時，也會影響到專注力和記憶力，長期下來可能會影響工作表現，因此適時補充水分非常重要。

2. 促進血液循環

▲喝水究竟多重要。（圖／翻攝pinterest）

血液中含有大量水分，喝水不夠會造成血量不足，血液循環變差，進而影響血液輸送的速度和距離，由於身體機能判斷會將血液優先安排給重要器官，也因此特別是手腳等末梢部位的循環會變差，甚至還可能會有手腳發麻的感覺。

3. 提升代謝率、有助減重

▲喝水究竟多重要。（圖／翻攝pinterest）

水分攝取過少會使肝、腎等身體器官運作的執行力低落，進而導致脂肪與廢物堆積，代謝力也隨之降低。且身體缺水時，腦部會誤判為飢餓狀態，一不小心就會吃進多餘的食物，因此多喝水除了提升代謝率，加強體內各項機能運作，另一方面，在飯前喝水也能增加飽足感、減少進食量，減重效果更加顯著。

4. 保持肌膚水潤與膚況良好

▲喝水究竟多重要。（圖／翻攝pinterest）

體內缺水時，外表的肌膚也會變得暗沉無光澤，失去油水平衡及廢物堆積也容易出油、長痘痘，這種肌膚問題雖然可以透過外在保養改善，但最根本的問題還是要保持體內的水分充足，由內而外的改善體內代謝，加速廢物排出，讓肌膚恢復光澤彈性，也能加速代謝黑色素，讓曬黑的皮膚更快恢復白皙。

5. 預防各種疾病與不適感

▲喝水究竟多重要。（圖／翻攝pinterest）

常見的偏頭痛很可能是身體缺水所造成的問題，適當補充水分可以有緩解效果，而多喝水可以加速腸道蠕動，避免便祕與宿便累積，同時也能透過排泄來減少壞菌或有害物質停留在體內的時間，也可以預防結石、尿道發炎，還有痛風甚至心血管疾病。此外，水也有調節體溫的功能，身體燥熱或發燒時，多喝水有助於降溫，消散體內的熱氣。

飲料或湯等東西雖然都由水組成，卻都沒辦法取代白開水，如果真的不喜歡喝水、對水的味道比較敏感，可以加點檸檬或水果，讓水有些果香，或是使用喜歡的水杯，這些小方法都能讓水比較容易入口。此外，喝水量是否足夠可以透過觀察尿液顏色來判斷，而喝水固然重要，但凡事都過猶不及，建議一天的喝水量約是體重的公斤數乘以30毫升，可以在早上起床、飯前、運動後等時間分次補充水分，吸收力會比較好。

延伸閱讀：

喝水也需要時程表！人人都能輕鬆達成的「一日喝水法」：在對的時間喝水，改變生活及健康狀態

「減肥」不再只是追求降低體重，健康減脂 3 守則，不用挨餓也能維持完美體態！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

膚況, 預防疾病, 記憶力, 喝水, 循環, 情緒, 減重, 代謝, 健康養生, 女子愛分享

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