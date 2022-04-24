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學習「忍耐」是好事：自以為的感同身受，有時反而會把事情複雜化

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文／女子學

明明是電影盛宴，不曾想愈來愈少人在關注，而驚天的一巴掌，打出了話題，提高了這屆奧斯卡的討論度，卻也模糊了典禮的初衷。對此事件，有的人說這是為了提高萎靡不振收視率的陰謀論，有的人稱讚威爾史密斯（Will Smith）的護妻行為，也有人說主持人克里斯洛克（Chris Rock）的玩笑不當，還有人說打人就是不對，一時間眾說紛紜。

談到奧斯卡打巴掌事件，不是要討論誰是誰非，而是在其中，我們能看到的是，大家都在講兩個男人的行為如何，卻鮮少人把焦點回歸到事件真正主角潔達史密斯（Jada Smith）的感受，對於被開玩笑，她有真的覺得被冒犯了嗎？

你的「以為」，真的是他人想的嗎？

▲學著適時地「忍耐」。（圖／翻攝免費圖庫Pexels）

在日常生活中，這類的事件不斷地發生，我們總是不自覺地去揣測對方遇到某件事時當下的感受是怎樣，更會依著自己的想法，而做出自以為對他好的行動，尤其是親近的人，更是如此，但我們卻很少會去思考對方是否覺得困擾，或需要他人幫忙嗎？也就是常常忽略了這點，我們很容易好心辦壞事，甚至危及人際關係。

你以為某些東西是對方想要的，但實際上他一點都不想要，或者根本就毫不在意，當我們一股勁地以為我們在為他好，反而弄巧成拙，讓自己變得裡外不是人。像是工作時，明明是好心想要讓新人更快進入狀況，而指導做事方法，反而被覺得是多管閒事；或是朋友遇到不順心的事情，只是想抱怨，到最後卻是自己變得比他還激動，不停地提出自己覺得能解決的意見，反而把事情複雜化，把氣氛搞得很尷尬。

關心則亂，凡事要三思而後行

▲學著適時地「忍耐」。（圖／翻攝免費圖庫Pexels）

不過，這也不是是說不能為親朋好友挺身而出，或為他們做任何事，只是在行動前能先想一想，或是跟當事人溝通，看他是否覺得需要幫忙，到時再行動也不遲，只要能適時地「忍耐」，就可以避免後續很多麻煩事的發生，也不會傷害到與親近之人的感情。

每個人都有自己要面對的一個個關卡，我們幫得了一時，能幫得了一世嗎？試著把「在乎別人」的專注力轉向「在乎自己」，我們要先瞭解自己需要什麼，好好地把自己照顧好。若有關係不錯的人遇到某些事，也許可以先「傾聽」，不用急著提出建議，發現真的幫得上忙時，再伸出援手也不晚，說不定對方只要講一講，發洩一下情緒就沒事了。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

自以為是, 忍耐, 感受, 感同身受, 女子愛分享, 心靈勵志

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