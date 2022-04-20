威爾史密斯近年3部精采好片　《阿拉丁》、《震盪效應》錯過太可惜

文／女子學

奧斯卡頒獎典禮上的一記耳光，讓威爾史密斯的名字再次成為話題熱搜，也趁勢拉抬低迷多年的奧斯卡人氣；撇除爭議的暴力事件，威爾史密斯主演的《王者理查》，為 52 歲的他贏得人生第一座小金人。迄今已出道三十多年的他，可說是 DVD 時代的代表人物之一，《當幸福來敲門》、《MIB 星際戰警》許多影史經典作品更是在影迷心中留下不可磨滅的印象。

趕緊跟著這篇文章，一起來看看近年的他出演哪些佳作，不要跟別人聊起他的電影，只能想到成為全球迷因的掌摑畫面呢！

1.《阿拉丁》：化身饒舌神燈精靈，重新演繹經典迪士尼動畫。

▲威爾史密斯飾演神燈精靈。（圖／《阿拉丁》劇照）

2019 年上映的迪士尼電影《阿拉丁》，翻拍自 1992 年的同名動畫版本，真人版由曾執導小勞勃道尼版《福爾摩斯》的蓋瑞奇執導。電影中，威爾史密斯飾演受困於神燈中的精靈，擁有無人能及的法力，卻因為身為神燈精靈而被囚禁在神燈之中；在遇見善良的阿拉丁後，決定幫助他抱得美人歸並擊敗心懷不軌的賈方，藉此得到阿拉丁的第三個願望以獲得自由。配合情節的電影插曲〈A Whole New World〉、〈Speechless〉等，更是觀影後讓人難以忘懷的精采亮點。

在 1992 年版的《阿拉丁》中，「神燈精靈」由已故知名影星羅賓威廉斯配音，其幽默多變的聲音演出，絕對是成就該動畫電影聲名大噪的關鍵；2019 年版的《阿拉丁》，染上一身藍的威爾史密斯，完美發揮其葛萊美獎最佳饒舌獨唱的實力，用唱跳饒舌的方式，演繹出全新、不遜色於羅賓版的神燈精靈。

2.《絕地戰警 FOR LIFE》：人氣系列再推續作，最配爆米花的動作喜劇！

▲《絕地戰警 FOR LIFE》是人氣夯片。（圖／《絕地戰警 FOR LIFE》劇照）

比起《當幸福來敲門》、《王者理查》這類劇情電影，大部分的影迷多是透過威爾史密斯主演的動作片來認識他，如講述人工智能危機的科幻動作片《機械公敵》、化身星際特工處理第三類接觸的《MIB 星際戰警》，而這邊要介紹的，便是經典的「絕地戰警」系列。2020 年上映的《絕地戰警 FOR LIFE》是全系列的第三部，與上一部更是相隔 17 年之久，想必當年的老影迷們，知悉該作品重新捲土而來，必然是又驚又喜。

威爾史密斯在電影中飾演麥可警探，並與馬汀勞倫斯飾演的馬可士警探，一同協力逮捕國際罪犯；電影維持著系列作從 1995 年以來的詼諧風格，兩人從昔日的當打之年，成為了影壇富具影響力的半百大叔，荒唐無腦的笑料動作喜劇，也難怪能使本片在上映後，繳出全球 4.26 億美元的驚人票房。

3.《震盪效應》：真人實事改編，小蝦米對抗大鯨魚的沉重無力

▲《震盪效應》改編自真實事件。（圖／《震盪效應》劇照）

威爾史密斯自 1992 年開始演員生涯，將近三十年的職涯中，多以接演動作電影為主，但別因此忘了他在劇情片中展現的深厚演技。2016 年上映的《震盪效應》改編自真實事件，電影講述威爾史密斯飾演的班奈特醫師，在解剖美式足球球員的大腦後，發現該運動對大腦造成的衝擊，將會嚴重影響球員退休的生活，最可怕的是這樣的損害，難以透過電腦斷層掃描發現，只能透過解剖得到驗證。

儘管有著充足的科學證據來支撐班奈特醫師的論點，國家美式足球聯盟為了商業利益，不惜詆毀、大力反駁班奈特醫師，將醫學問題上升到了動搖國本的社會議題。相較於威爾史密斯出演的其他商業大片，《震盪效應》僅繳出了近五千萬美金的票房，但電影所影響的卻遠遠大過於票房表現，歷史上的班奈特醫師改善了職業球員的待遇，而威爾在電影中的完美演出，更讓新一代的職業球員與小球員們，清楚認知到即將面對的處境與危害。

威爾史密斯在掌摑事件後，其演員生涯必然將會受到一大打擊，甚至是因此離開大銀幕也無不可能；在舞台上的真實演出，獲得的評價雖是褒貶摻半，但這些爭議事件，並不影響他作為一段電影時代的代表人物的事實。在這疫情猖狂的四月，假日待在家欣賞一部他主演的電影，必然最為愜意的周末休閒。

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