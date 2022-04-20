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不敢吃納豆？營養師曝「4大功效」，防疫多吃增加免疫力

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▲▼營養師曝納豆功效。（圖／Pixabay）

▲納豆的營養價值相當高。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

納豆黏黏的，又有種特殊味道，讓不少人避之唯恐不及，即便如此卻是日本人的餐桌必備的高營養食物，營養師高敏敏進一步剖析納豆4大好處，連免疫力都能一舉提升。

營養師高敏敏分享，以每100g的納豆來說，熱量大約為180大卡，其中富含蛋白質15g（相當於2份多的肉），更含有納豆激脢、分解酵素、益生菌、維生素Ｋ、維生素B2，可說是營養多多。

納豆為什麼又臭又黏？主要是因為黃豆蒸熟後+納豆菌發酵，會產生發酵味，那層黏稠的絲，則是有營養功效的納豆激酶，納豆的好處除了上述之外，更是超乎想像。

▲▼營養師曝納豆「4大功效」。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

#護心血管

納豆中的納豆激酶，能幫助抗血栓，同時降低心血管疾病風險。

#減緩骨質疏鬆

內含維他命K，能避免多餘鈣積在血管，減緩骨質疏鬆風險，同時強化骨骼。

#顧腸胃

好菌會產生蛋白質與澱粉分解酵素，同時幫助消化。

#提升免疫力

納豆菌助好菌生長、抑制壞菌，養好腸道環境，就能提升免疫力。

營養師高敏敏也提醒大家，吃之前可以用筷子均勻攪拌30下，直到牽絲、黏稠狀後 就可以直接食用，如果覺得單吃的味道太過濃郁，也可以加入自己喜歡的食材，像是全穀飯、雞蛋等下去做攪拌。

►辣椒也入榜！營養師曝6款「超級燃脂食物」，幫你消除肚子一圈肉

關鍵字：

納豆, 營養, 好處, 營養師

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