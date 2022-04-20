許路兒、侯佩岑新歡「珠寶手拿包」　一個側身放臀上超火辣

記者鮑璿安 ／台北報導

手拿方包一直是不過時的選擇，Chloé 2022早春帶來的「Kattie Bag」珠寶手拿包就是其中一個例子，近日由女星侯佩岑、許路兒、李晶晶輪番上手，三位輕熟女各有自己的獨到曬包方式，加持下成為今年發燒單品。

▲侯佩岑、許路兒曬「Kattie Bag」 。（圖／品牌提供）



侯佩岑以簡潔的黑白色系斜肩上衣出鏡，手拿著淺褐色的「Kattie Bag」輕放腰間成為亮點，藉此呈現出中央的三副鉸接式手環，低調中散發優雅氣息。許路兒則是以長版罩衫搭配緊身衣，選擇白色包款放在臀上，居家慵懶風中帶有一絲性感；還有李晶晶演繹的火焰駝色包款，最簡單肩背上身，鮮明車線自帶搶眼效果。

▲李晶晶選擇火焰駝色手拿包 。（圖／品牌提供）

Chloé 2022早春主推的「Kattie Bag」珠寶手拿包，以方形俐落的包身由多層次的手風琴結構組成，最吸睛的就屬三副鉸接式手環，透過小牛皮、黃銅以及胡桃木三種異材質疊搭很有辨識度，藉此增加了豐富的收手拿方式，可穿入手環中、直接捧著，都有不同演繹感受。

▲曾之喬與謝欣穎選擇焦糖色款式Peekaboo ISeeU Petite 。（圖／品牌提供）

除了Kattie Bag之外，FENDI Peekaboo ISeeU Petite也燒到一票女星，曾之喬與謝欣穎選擇焦糖色款式，兩人呈現出2種搭配方式，將Petite+Micro包組合吊掛或是分開拎，都有不同效果。劉品言則是演繹黑色款式，搭配飄逸線條洋裝，成為春夏搶眼造型。

▲劉品言 。（圖／品牌提供）

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