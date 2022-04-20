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高招！身體乳＋香水把身體「醃」入味　自然散發香氣勾人魂魄

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季就是需要一些清爽的水果氣息，讓人有明亮清新的感覺，以下盤點多款厲害的清新調香水，絕對要嘗試，還有人會融合在無香的身體乳裡面使用，讓身體「醃」入味，展現出宛如肌膚自然散發的香氣。

＃嬌蘭 花草水語琢白岩蘭橙花淡香水，75ml、售價3950元

▲嬌蘭,浪凡,GUCCI,SABON,寶格麗,香水,香氛,淡香水。（圖／品牌提供）

花草水語琢白岩蘭橙花淡香水帶著活潑明亮的水果木質花香調，以明亮的佛手柑呈現出清澈的前味，搭配苦橙葉、無花果的香氣，展現出帶有一點點香甜氣息的水果氛圍，嚴選來自義大利的橙花搭上羅勒，猶如樹葉在手裡捏碎的清新沁翠。

不只是推出全新的香味，取自於大自然的香材，更要回饋給社會，因此，嬌蘭把水草水語系列的淡香水全部進行瓶身的更新，使用環保玻璃材質，呈現出更加明亮清澈的瓶身，同時推出200ml的香水補充瓶，只要用完了就直接替換補充，能夠減少更多碳排放量，為社會地球盡一份心力。

＃SABON 宣言系列香水 繽紛野梨，30ml、售價1,280元

▲嬌蘭,浪凡,GUCCI,SABON,寶格麗,香水,香氛,淡香水。（圖／品牌提供）

最會擄獲少女心的SABON，推出宣言系列香水，前調以清新的檸檬、青梨、佛手柑呈現出活潑輕快的小曲，中調則是滿滿的梨、蘋果、小蒼蘭帶出多汁果香，最後一抹麝香讓味道更加餘韻悠長，展現出乾淨又充滿少女氣息的氛圍。

＃寶格麗 歡沁枚香淡香水，售價4,025元

▲嬌蘭,浪凡,GUCCI,SABON,寶格麗,香水,香氛,淡香水。（圖／品牌提供）

以鈴蘭的通透芬芳和葡萄柚的明媚氣息開啟閃亮芬芳，中調捕捉玫瑰即將綻放的神奇時刻，宛如新鮮嬌柔的玫瑰馨香與明亮魅惑的牡丹香氣交織相融，呈現出優雅光耀的豐滿香氣，最後，尾調彌漫而出白麝香與雪松木香的浪漫邂逅，綻放自然感性與愜意舒適的精致芬芳。

＃浪凡 水色·睡蓮淡香水，90ML，售價2,500元

▲嬌蘭,浪凡,GUCCI,SABON,寶格麗,香水,香氛,淡香水。（圖／品牌提供）

輕盈的柑橘家族喚醒了帶著浪漫氣息的水色．睡蓮，由清透的紅石榴及葡萄柚開啟，多汁果香搭配著清爽酸香的佛手柑，引領出充滿水生氣息的前奏；點點繁星的水茉莉與細緻鈴蘭偕同粉紅百合描繪出最輕柔宜人核心香調的詩歌；雪松麝香與檀香木是這抹香氣底蘊，安靜的俯臥在花園廣場中，但卻迷人、卻美好。

＃GUCCI 花悅女性淡香水，50ML、售價3,600元

▲嬌蘭,浪凡,GUCCI,SABON,寶格麗,香水,香氛,淡香水。（圖／品牌提供）

這款香水保留原版花悅女性淡香精的經典白色花朵三重奏：茉莉花、晚香玉和使君子，踏上一段自我發現之旅。為了使香味更濃郁豐富，透過添加橙花捕捉到蜂蜜的甜味和綠色柑橘香，其嬌嫩的新鮮感和飄逸的香氣體現了經典花悅白色花香，搭配上清新脫俗的香調交織出迷人氣息。

關鍵字：

嬌蘭, 浪凡, GUCCI, SABON, 寶格麗, 香水, 香氛, 淡香水

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