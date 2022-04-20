王嘉爾Coachella裸上身表演網瘋傳　6款刺青圖案＆含義一次看

文／妞新聞

一年一度的「Coachella音樂節」話題不斷，除了2NE1驚喜合體外，王嘉爾現場熱唱，脫掉上衣露出腹肌的魅力演出也讓大家口水直流（笑），妞編輯在手機前跟現場歌迷一樣瘋狂尖叫！（好想當跟他貼身熱舞、把他當樂器彈的女舞者XD）

▲王嘉爾在Coachella音樂節現場熱唱。（圖／翻攝自微博＠北青娛見、TEAM WANG工作室）



而王嘉爾身上的刺青也意外造成話題，多數人刺青都會偏向選擇美式嘻哈、韓系系簡約風，王嘉爾卻意外走個可愛風格，身上的刺青乍看之下很像小朋友的貼紙，和他酷酷的型男風格有很大差異，妞編輯幫妞妞們整理出王嘉爾身上有哪些刺青，以及刺青的含義，一起來看看吧。

王嘉爾刺青1.卡通動物與日期

王嘉爾從小就離鄉背井，加上工作行程忙碌，孝順的他親手繪製代表「爸媽生肖的圖樣與生日日期」刺在手臂上，左手的雞代表爸爸、右手的鼠代表媽媽，象徵著父母永遠陪在他身旁！

▲王嘉爾刺青父母的生肖與生日。（圖／翻攝自微博＠新浪綜艺）

王嘉爾刺青2.中國燈籠

王嘉爾小時候某一次過中秋節，看到其他小朋友都會提著燈籠玩耍，但父母卻沒有幫他準備，原本很失望，沒想到回家後，其實爸爸媽媽早就幫他準備一桌菜餚還有最愛的燈籠，所以他決定刺上「燈籠」圖案，紀念父母對他滿滿的愛。

王嘉爾刺青3.奧運符號、西洋劍

有關注王嘉爾的妞妞們一定知道，他在出道前曾經是一位專業的擊劍運動員，12歲還曾經參加全運會「獲得人生第一座擊劍金牌」。左手臂上彩色會徽的圖樣正是他第一次參與新加坡奧運會的紀念，另外他也在左手臂下方刺了一把西洋劍，代表他曾是擊劍運動員的驕傲！

▲王嘉爾曾經參加全運會「獲得人生第一座擊劍金牌」。（圖／翻攝自微博＠新浪綜艺、王嘉爾）

王嘉爾刺青4.福字

其實王嘉爾身上有不少中華元素，除了左手臂的燈籠圖騰之外，右邊肩膀上的「福」字，是為了紀念過年佳節家家戶戶都會在門口貼上倒福來祈求好運，而王嘉爾也將福字刺青顛倒過來，倒的方向是自己的頭，象徵著「福到我」的意思。

王嘉爾刺青5.巴斯光年、其口號

喜愛巴斯光年的王嘉爾，也在左腳刺上巴斯光年的卡通圖案、右腳刺上巴斯的口號「To Infinity... and Beyond」，妞編輯意外發現巴斯光年投射出的光芒跟王嘉爾的擊劍喜好很相似！

▲王嘉爾也愛巴斯光年。（圖／翻攝自微博＠圈妹娛樂）

王嘉爾刺青6.TEAM WANG

最後王嘉爾也在肋骨位置刺上自己一手創立的品牌「TEAM WANG」，還有團隊口號「lets make history」，來紀念他三年創造品牌過程的回憶。

▲肋骨位置刺上自己一手創立的品牌「TEAM WANG」。（圖／翻攝自微博＠王嘉爾）

不知道妞妞們最喜歡他身上的哪個刺青呢？不管哪個刺青圖騰，在王嘉爾身上就是特別迷人（羞）。

【延伸閱讀】

10位「前途看漲」新生代陸劇男星！演技顏值都在線，檀健次、張晚意好評不斷！

李洙赫介紹＋10部韓劇推薦！《夜行書生》吸血鬼爆紅，《還有明天》陰間使者熱播中

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！