fb ig video ETtoday search mobile

心機女4大特徵　分辨出「會捅你一刀的朋友」

>

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲隨年齡增長，好友是需要經過時間考驗的，防人之心不可無。（圖／unaplash，以下同）

編輯／借借

隨著交際範圍越廣闊，人心自然也就越複雜，有時在社會上走跳，雖沒有害人之心，但在交情未深之時，提防別人保護自己的技巧也要有，這世界就是有很多標準不一的人，4種心機女特徵要知道，小心別讓她變成好朋友，到時被捅一刀吃悶虧還要多傷心。

永遠都是悲劇女主角
有些柔弱的女生，柔軟到讓你想要保護她，雖然可能是天生的性格，但也要多多觀察，因為這類的許多人眼中，「柔弱」其實就是她的武器，激起別人對她的保護慾，尤其是針對異性而言，這招若使習慣了，她們非常駕輕就熟，要如何分辨他是真弱還假弱？只要看她有時會不會露出狐狸尾巴就知道，個性真正柔軟的人，不會有突然態度強硬這種事。

▲好友,朋友,閨蜜,友情,示意圖 。（圖／unaplash）

▲總是楚楚可憐形象的女生，有自己的生存之道。

平易近人卻是八卦女
其實女生都喜歡聊八卦，這很正常，但這類人搜集八卦其實是要來「利用」的，把自己變成情報站，打聽有利的消息，這種人可從與她的談話內容來分辨，在大部分人眼中八卦是「娛樂功能」，聊聊笑笑不會深入，若對方只向妳打聽情報，自己口中說出來的全是莫名其妙的小事，就跟她保持距離吧。

▲好友,朋友,閨蜜,友情,示意圖 。（圖／unaplash）

▲資訊內容不對等，這種類型的人還是離遠點。

來做朋友只是要妳選邊站
這種女性通常都很聰明，善於溝通，會以看似合理的理由說服妳，讓妳覺得她是對的，這種心機女只會在一種時候出現，就是她需要盟友的時候，她會在不經意的狀況下說出對方壞話，要妳成為同一陣線的人，她不但會把妳說的話洩漏出去，之後還最有可能跟你反目，最好的方式就是對她表露出妳「中立」的態度，雖然一開始她會不爽，但久而久之她就知道拉攏妳這招沒用。

▲好友,朋友,閨蜜,友情,示意圖 。（圖／unaplash）

▲只是想要妳支持他而接近妳，跟她的友情很容易翻臉不認人。

天真浪漫的傻小姐
不否認每個人都有天真浪漫的一面，但對於「全面性」的天真浪漫者，可就要好好觀察一下是不是心機女了，現在資訊從四面八方湧來，打開手機就能獲得琳琅滿目的新知，一直可愛的說著「這是什麼啊？」、「我不知道耶」、「為什麼」、「我聽不懂」這種話，根本不正常，用裝傻來表演天真，這種假面女誰知之後會做出什麼事。

▲好友,朋友,閨蜜,友情,示意圖 。（圖／unaplash）

▲個性天真比例過高要小心。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

路人咳嗽心裡發毛　醫師曝：「這個位置」最危險

路人咳嗽心裡發毛　醫師曝：「這個位置」最危險

林志穎老婆運動罕見露深溝好辣　網友問：「小志能接受嗎？」 最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎 美妝響應愛地球！Melvita花水買一送一、歐舒丹環保袋只送不賣 減肥也能吃點心？營養師教「挑選3大原則」　吃得飽也不怕發胖 「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛 捕獲野生Jennie穿「香奈兒泳裝」辣翻！　橘髮太搶眼變最美路人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面