心機女4大特徵　分辨出「會捅你一刀的朋友」

▲隨年齡增長，好友是需要經過時間考驗的，防人之心不可無。（圖／unaplash，以下同）

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隨著交際範圍越廣闊，人心自然也就越複雜，有時在社會上走跳，雖沒有害人之心，但在交情未深之時，提防別人保護自己的技巧也要有，這世界就是有很多標準不一的人，4種心機女特徵要知道，小心別讓她變成好朋友，到時被捅一刀吃悶虧還要多傷心。

永遠都是悲劇女主角

有些柔弱的女生，柔軟到讓你想要保護她，雖然可能是天生的性格，但也要多多觀察，因為這類的許多人眼中，「柔弱」其實就是她的武器，激起別人對她的保護慾，尤其是針對異性而言，這招若使習慣了，她們非常駕輕就熟，要如何分辨他是真弱還假弱？只要看她有時會不會露出狐狸尾巴就知道，個性真正柔軟的人，不會有突然態度強硬這種事。

▲總是楚楚可憐形象的女生，有自己的生存之道。

平易近人卻是八卦女

其實女生都喜歡聊八卦，這很正常，但這類人搜集八卦其實是要來「利用」的，把自己變成情報站，打聽有利的消息，這種人可從與她的談話內容來分辨，在大部分人眼中八卦是「娛樂功能」，聊聊笑笑不會深入，若對方只向妳打聽情報，自己口中說出來的全是莫名其妙的小事，就跟她保持距離吧。

▲資訊內容不對等，這種類型的人還是離遠點。

來做朋友只是要妳選邊站

這種女性通常都很聰明，善於溝通，會以看似合理的理由說服妳，讓妳覺得她是對的，這種心機女只會在一種時候出現，就是她需要盟友的時候，她會在不經意的狀況下說出對方壞話，要妳成為同一陣線的人，她不但會把妳說的話洩漏出去，之後還最有可能跟你反目，最好的方式就是對她表露出妳「中立」的態度，雖然一開始她會不爽，但久而久之她就知道拉攏妳這招沒用。

▲只是想要妳支持他而接近妳，跟她的友情很容易翻臉不認人。

天真浪漫的傻小姐

不否認每個人都有天真浪漫的一面，但對於「全面性」的天真浪漫者，可就要好好觀察一下是不是心機女了，現在資訊從四面八方湧來，打開手機就能獲得琳琅滿目的新知，一直可愛的說著「這是什麼啊？」、「我不知道耶」、「為什麼」、「我聽不懂」這種話，根本不正常，用裝傻來表演天真，這種假面女誰知之後會做出什麼事。

▲個性天真比例過高要小心。