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原來眉色是靈魂！彩妝師傳授「金世正妝容3招」，減齡又可愛

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▲▼彩妝師傳授「金世正妝容3招」，減齡又可愛 。（圖／翻攝自IG、FB/SBS dRAMA）

▲金世正的妝容讓男生又憐又愛。（圖／翻攝自IG/clean_0828、FB/SBS DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

韓劇《社內相親》討論度不墜，雖然是老梗劇情，但男女主角的高顏值和精采演技，讓人追劇停不下來，其中女主角金世正的純欲妝，更是掀起女孩的仿效風潮，彩妝大師游絲棋也在臉書分享，只要遵守3點原則，就能畫出好人緣的金世正妝容。

▲▼彩妝師傳授「金世正妝容3招」，減齡又可愛 。（圖／翻攝自IG、FB/SBS dRAMA）

#比髮色淺的眉色

彩妝師游絲棋指出，化妝時大家常常會忽略「眉毛」，想要呈現好感，記得顏色選擇「比髮色淺一點的咖啡」，以眉粉填滿空洞、再用螺旋刷暈開，她也提醒若是眉角太銳利、有稜角，很容易會產生太兇的距離感。

▲▼彩妝師傳授「金世正妝容3招」，減齡又可愛 。（圖／翻攝自IG、FB/SBS dRAMA）

#豆沙粉、玫瑰裸唇色

太醒目的唇色會讓人有距離，游絲棋也分享，許多服務業都會要求唇色不能太紅，這時候就能選擇水潤感的唇彩來降低顯色度，金世正在劇中常用的就是豆沙粉和玫瑰裸色，看起來不僅擁有好氣色，也讓人想親近到想啾一口。

▲▼彩妝師傳授「金世正妝容3招」，減齡又可愛 。（圖／翻攝自IG、FB/SBS dRAMA）

#「無時無刻在害羞」腮紅

今年春夏腮紅大流行，或許會覺得口罩都遮住了啊，但是只要刷在鼻翼以上的臉頰位置，即便戴著口罩也能露出一點點，游絲棋建議挑選春色系腮紅，像是珊瑚粉、肉桂橘的低調柔和色，不只能提升氣色，還有減齡顯小的效果呢！

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關鍵字：

金世正, 妝容, 社內相親, 彩妝師游絲棋

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