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包・開箱／女星搶拎超Ｑ網狀「鳥籠包」　內袋還可自己換顏色！

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記者王則絲／台北報導

比起毫無容量可言的廢包，今年夏天「水桶包」似乎更受到女生們的歡迎，能裝下更多基本物品，但保持輕巧的時髦度。近期各國女星、網紅搶拎一款網狀的水桶包，為Salvatore Ferragamo春夏全新推出的「Cage Bag鳥籠包」，以激似鳥籠的外型而得名，是不是連名字都很可愛啊？

▲ferragamo鳥籠包。（圖／翻攝自IG）

▲ferragamo鳥籠包。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany、莫莉、鈴木姐妹分別背上不同款式的「鳥籠包」。（圖／翻攝自IG）

包括韓女星Tiffany、日本時尚雙胞胎AMIAYA鈴木姐妹以及台灣KOL莫莉⋯⋯都紛紛拎上了這顆「鳥籠包」，今天《ET FASHION》便帶大家來開箱，近看其中亮點。

▲Ferragamo 鳥籠包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Salvatore Ferragamo春夏全新推出「Cage Bag鳥籠包」。（圖／記者王則絲攝）

Salvatore Ferragamo春夏全新推出的「Cage Bag鳥籠包」，以不敗的水桶包型作延伸發想，乘載品牌的典藏與工藝，設計靈感源自於Salvatore Ferragamo先生於1951年創作的「Kimo涼鞋」，其特色為編織皮革鞋面、搭配可替換的短襪，在當時可說是很前衛的設計，本季將其概念運用至手袋上，並應用建築的手法形塑輕巧的鳥籠形狀結構。

「鳥籠包」以壓紋皮革構成網狀袋，交界處運用鉚丁點綴，增添一絲年輕叛逆感，提把部分以粗扭結呈現，顯得俏皮可愛，也有可拆卸的細繩長背帶提供多種背法，內袋束口袋裡基本的手機、錢包、補妝品都裝得下，並附有暗袋卡夾。

▲Ferragamo 鳥籠包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Ferragamo 鳥籠包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲「鳥籠包」細節與內部空間。（圖／記者王則絲攝）

而「鳥籠包」有一大亮點，那就是網狀外層與皮革內袋是可以互相分離的，所以內袋能夠自由更換！內袋的底部有鈕扣可以固定，拆裝都十分方便，基本上每一款都會搭配同色系的抽繩包內袋，不過可另外單獨購買另一種絲綢抽繩內袋，印花靈感來自Ferragamo的典藏絲巾，製造撞色的視覺效果，讓穿搭更吸睛。

▲Ferragamo 鳥籠包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Ferragamo 鳥籠包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲「鳥籠包」的內袋可自由做更換。（圖／記者王則絲攝）

▲Ferragamo鳥籠包。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo鳥籠包。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo「鳥籠包」更多配色。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, Salvatore Ferragamo, Ferragamo, Cage Bag, 鳥籠包

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