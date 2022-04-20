Oris輕盈飛行錶曝光　鮭魚色討論度最高

▲Oris ProPilot X Calibre 400日期腕錶鮭魚面盤款，118,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械錶品牌Oris首度參加日內瓦鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）錶展，以搭載自製五日鍊機芯的ProPilot X Calibre 400飛行錶贏得目光，今全系列3款新錶在台曝光，鈦合金打造的錶殼與棱角分明的鍊帶相當輕盈，重量不到100克，搭配灰色、藍色和討論度最高的鮭魚色錶盤，展現年輕活力。

▲Oris邀請亞洲知名馬戲靈魂大環藝術家楊世豪演出。





▲Oris ProPilot X Calibre 400日期腕錶背有灰色（左）與藍色面盤款，單只118,000元。

Oris近幾年著眼於自製機芯發展，2020年推出具高抗磁性、5日動力儲存和10年保固的自動上鍊機芯，成為品牌主力，裝載於最新的ProPilot X Calibre 400飛行錶，從透明後底蓋可一窺奧秘；而外型設計著眼於色彩，新款飛行錶有沉穩的灰色、藍色以及亮麗的鮭魚色，青銅材質的Big Crown指針日期錶也一口氣推出綠色、棕色、藍色與酒紅色面盤款式，滿足不同的需求。

▲Oris Big Crown Bronze Pointer Date腕錶共有綠色、酒紅色、藍色與棕色面盤款式，單只75,000元。

名士（Baume & Mercier）也為面盤增添亮眼新色，以法國蔚藍海岸（French Riviera）悠閒生活風格為靈感的Riviera利維拉系列腕錶，自1973年問世以來不斷推陳出新，今年為錶徑42毫米的日期自動上鍊男錶打造帶有立體紋路的岩灰色面盤，而錶徑33毫米的自動上鍊女錶則以甜美粉色亮相，襯托時尚男女的自信風采。

▲名士利維拉系列日期自動上鍊錶42毫米款。（圖／名士提供，以下同）





▲名士粉色面盤的利維拉日期自動上鍊錶33毫米款。



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