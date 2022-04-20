fb ig video ETtoday search mobile

減肥也能吃點心？營養師教「挑選3大原則」　吃得飽也不怕發胖

>

▲▼ 減肥能吃點心？營養師教不發胖3原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師教挑選點心原則，選對食物就能吃飽不發胖。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

飲食控制時總是容易肚子餓，或是每次一到下午就嘴饞，好想吃些點心零食，但不是怕胖不敢吃，就是一個不小心越吃越多、罪惡感滿滿！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了嘴饞時挑選點心的3大原則，照著原則選食物，不僅能吃得飽，負擔也比較小，不用再吃一點就擔心發胖。

▲▼ 減肥能吃點心？營養師教不發胖3原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

原則1：均衡營養

均衡飲食，顧名思義就是盡量要有各類食物，建議可以「碳水化合物＋蛋白質＋膳食纖維」這樣的組合來做搭配，千萬不要只吃碳水化合物，要有充足蛋白質。

蕭瑋霖也舉例，像是下午想吃點心時，可以選擇蛋白質的優格或優酪乳，搭配上膳食纖維的水果來吃；若想吃麵包也可以，但記得搭配豆漿或牛奶等蛋白質飲品。

若晚上想吃宵夜，選擇小吃類也可以，米飯麵食搭配蔬菜、蛋或肉，以控制份量為主；也可以選擇中式早餐類的饅頭夾蛋搭配無糖豆漿；若是便利商店，也可以選擇統一調和米粉＋茶葉蛋1顆＋蔬菜100g，這樣的碳水＋蛋白質＋纖維，吃起來就能很飽。

▲▼ 減肥能吃點心？營養師教不發胖3原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

原則2：注意進食速度及份量

嘴饞時往往會吃非常快，一不小心就吃太多，蕭瑋霖建議選擇食物時，盡量避免體積小的類型，像是水餃、餅乾薯條等等，也要盡量避免單一碳水化合物的食物，減少空熱量攝取。

▲▼ 減肥能吃點心？營養師教不發胖3原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

原則3：要搭配膳食纖維

膳食纖維可以幫助比較快飽，最簡單的搭配就是水果，若時間允許，可以選擇燙青菜，簡單淋個胡麻醬就很好吃。


最後，蕭瑋霖也提醒，嘴饞吃點心時食物選擇非常重要，有些食物是禁忌，像是要盡量避免油炸物、不單吃甜食，減少喝湯（減少鈉鹽的攝取）、避免大量沾醬和避免小體積食物等，尤其對於正在執行飲食控制的人，更要盡量避開。

►別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

►肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

►食物也需要斷捨離！營養師教「減法飲食」　5大地雷食物先避開 

關鍵字：

點心, 下午茶, 零食, 嘴饞, 健康, 不發胖, 減肥, 瘦身, 食物, 挑選, 秘訣, 原則, 建議, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

路人咳嗽心裡發毛　醫師曝：「這個位置」最危險

路人咳嗽心裡發毛　醫師曝：「這個位置」最危險

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎 林志穎老婆運動罕見露深溝好辣　網友問：「小志能接受嗎？」 戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人 捕獲野生Jennie穿「香奈兒泳裝」辣翻！　橘髮太搶眼變最美路人 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛 減肥也能吃點心？營養師教「挑選3大原則」　吃得飽也不怕發胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面