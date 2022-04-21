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周子瑜浪漫洋裝「裸背」造型正翻！　美圖放送每張都想當桌布

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE台灣成員周子瑜為團內的門面擔當，以往通常都是與團員們一同以團體身份代言廣告，今年周子瑜則是隻身接下了韓國服飾品牌的代言工作，而最新形象出爐，其中一套浪漫洋裝造型裡周子瑜轉身「裸背」出鏡，罕見耍性感簡直正翻，且其他的畫報也讓粉絲們張張都想當桌布。

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜代言服飾形象出爐。（圖／翻攝自IG@zooc_official）

雖然周子瑜經常有TWICE作品裡畫面太少、被經紀公司冷落的爭議，但她的驚天顏值始終都是不用懷疑的，今年以個人身份接下代言也是一突破。周子瑜替服飾品牌ZOOC拍攝最新形象於近日釋出，本季以休閒少女風的裙裝為主，只見她穿上一身浪漫的細肩碎花洋裝，然而亮點藏在背後，一轉身背後鏤空的設計露出大面積光滑美背，令粉絲瞬間被電暈：「實在太漂亮了」、「這裙子就是子瑜的」、「拜託給我更多！」

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜代言服飾形象出爐。（圖／翻攝自IG@zooc_official）

其他的洋裝造型也都十分甜美可愛，此外，周子瑜也直接到店裡逛了起來，再次示範數套休閒的打扮，在粉色削肩的條紋背心下，周子瑜展露纖細手臂，再靠排釦迷你裙勾出腰身，穿搭相當俏麗；另一套連身澎袖洋裝則宛如氣質淑女，帶出不一樣的感覺。

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜的逛街穿搭更為年輕俏麗。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

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關鍵字：

周子瑜, 子瑜, TWICE, ZOOC

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