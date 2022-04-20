fb ig video ETtoday search mobile

美妝響應愛地球！Melvita花水買一送一、歐舒丹環保袋只送不賣

>

▲▼美妝地球月。（圖／品牌提供）

▲各大美妝品牌熱情響應地球月活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

愛地球不只是嘴上說說，更要實際行動，適逢世界地球日來臨，不少美妝品牌紛紛響應，只要自備購物袋，即贈限量環保袋活動，更推出經典禮盒、買一送一活動，讓好的循環持續下去。

▲▼美妝地球月。（圖／品牌提供）

▲浪漫回收箱別具意義。

Melvita今年與台灣在地的「trasholove不垃圾場塑膠再生工作室」合作，將6000個塑膠湯匙，7500個飲料蓋，35714支吸管的塑膠，純手工打造成浪漫回收箱，擺放在全台櫃點，期許更多消費者一起響應塑膠空瓶再利用。

▲▼美妝地球月。（圖／品牌提供）

▲Melvita 玫瑰花粹祭出買一送一活動。

不只如此，4/22-4/25更推出地球日限時活動活動，經典藍瓶花水家族指定商品買一送一，嚴選經典的玫瑰花粹與玫瑰潤澤美容液以及潔膚系列，100% RPET 環保瓶身、添加最經典純正的玫瑰花水成分與純素有機配方，邀你體驗對待肌膚與環境最溫柔純淨的保養配方。

▲▼美妝地球月。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE橙花乳油木果油，20g，250元。

歐舒丹以實際行動表達對地球的友善及感恩，將特別推出全新橙花乳油木果油，銷售所得將全數運用於品牌基金會，支持非政府組織保護生物多樣性專案計畫。

▲▼美妝地球月。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹環保袋只送不賣。

同時歐舒丹集團為響應4/22世界地球日，把每筆消費轉為減塑原動力，4/21-4/24活動期間，在全台歐舒丹櫃點消費任一正貨或特惠組合並自備環保購物袋或不索取紙袋，即贈限量環保抽繩束口袋一個。

▲▼美妝地球月。（圖／品牌提供）

▲Sukin昇華美肌禮盒，1,260元。

來自澳洲的天然品牌Sukin，不只成分配方天然無害，連容器和包裝也皆對環境負責，皆為環保可回收材質，為了響應地球月更推出母親節特別限定經典淨顏禮盒和昇華美肌禮盒，一次收入經典熱銷單品。
 

關鍵字：

地球日, 地球月, 美妝, 環保袋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

路人咳嗽心裡發毛　醫師曝：「這個位置」最危險

路人咳嗽心裡發毛　醫師曝：「這個位置」最危險

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎 林志穎老婆運動罕見露深溝好辣　網友問：「小志能接受嗎？」 戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人 捕獲野生Jennie穿「香奈兒泳裝」辣翻！　橘髮太搶眼變最美路人 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛 減肥也能吃點心？營養師教「挑選3大原則」　吃得飽也不怕發胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面