美妝響應愛地球！Melvita花水買一送一、歐舒丹環保袋只送不賣

▲各大美妝品牌熱情響應地球月活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

愛地球不只是嘴上說說，更要實際行動，適逢世界地球日來臨，不少美妝品牌紛紛響應，只要自備購物袋，即贈限量環保袋活動，更推出經典禮盒、買一送一活動，讓好的循環持續下去。

▲浪漫回收箱別具意義。

Melvita今年與台灣在地的「trasholove不垃圾場塑膠再生工作室」合作，將6000個塑膠湯匙，7500個飲料蓋，35714支吸管的塑膠，純手工打造成浪漫回收箱，擺放在全台櫃點，期許更多消費者一起響應塑膠空瓶再利用。

▲Melvita 玫瑰花粹祭出買一送一活動。

不只如此，4/22-4/25更推出地球日限時活動活動，經典藍瓶花水家族指定商品買一送一，嚴選經典的玫瑰花粹與玫瑰潤澤美容液以及潔膚系列，100% RPET 環保瓶身、添加最經典純正的玫瑰花水成分與純素有機配方，邀你體驗對待肌膚與環境最溫柔純淨的保養配方。

▲L'OCCITANE橙花乳油木果油，20g，250元。

歐舒丹以實際行動表達對地球的友善及感恩，將特別推出全新橙花乳油木果油，銷售所得將全數運用於品牌基金會，支持非政府組織保護生物多樣性專案計畫。

▲歐舒丹環保袋只送不賣。

同時歐舒丹集團為響應4/22世界地球日，把每筆消費轉為減塑原動力，4/21-4/24活動期間，在全台歐舒丹櫃點消費任一正貨或特惠組合並自備環保購物袋或不索取紙袋，即贈限量環保抽繩束口袋一個。

▲Sukin昇華美肌禮盒，1,260元。

來自澳洲的天然品牌Sukin，不只成分配方天然無害，連容器和包裝也皆對環境負責，皆為環保可回收材質，為了響應地球月更推出母親節特別限定經典淨顏禮盒和昇華美肌禮盒，一次收入經典熱銷單品。

