八成人都吃錯！營養師教你正確吃水果，空腹吃「這種」會傷身

▲吃水果其實大有學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情升溫、生活緊張，不少人的胃口隨著心情而起伏，反而會把水果當作正餐，營養師宋明樺分享，水果香甜多汁，其實有的水果熱量比你想像來的多，有體重需求者需要慎選水果，而學會正確時機吃水果更為重要。

#水果能吃就不要用喝的

營養師宋明樺提醒，純果汁的熱量不低，一口氣喝下對身體、血糖波動影響大，若牙口功能正常，建議以吃為優先，若真要喝也盡量選擇蔬果汁為佳。

#太甜水果吃半碗、微甜水果吃一碗

香甜水果總讓人吃到停不下來，營養師提到不論你是否有減重需求，過甜水果別一次吃太多，水果中的糖分吸收快，對於餐後的血糖、內臟脂肪的負擔都會有直接的影響。

#飯前選擇纖維多、熱量低的水果

若要餐前吃水果，建議挑選低熱量水果來佔據胃部部分空間來增加飽足感，像是火龍果、芭樂、蘋果都是好選擇。

#飯前與飯後1小時避免酸性水果

許多人飯後都喜歡來些水果，但挑選飯後水果也有學問，像是富含果酸、有機酸的酸性水果，像是葡萄柚、柑橘類、檸檬等，容易刺激胃酸分泌造成胃食道逆流與不適。

#空腹時多注意富含鉀離子的水果

含大量鉀離子的水果像是香蕉和釋迦，容易引起腸道細胞滲透壓改變，造成人體的不適，並出現像是腸絞痛、腸蠕動過快等症狀。

▲（圖／翻攝自FB/宋明樺營養師 生活。分享。雜記。）