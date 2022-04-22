漢堡王「科學麵脆雞堡」雙重罪惡！真實口感公開網全不買單

實習記者施至真／綜合報導

大陸麥當勞先前推出的中式酸筍炸雞捲，多層次的豐富口感，讓吃過的人都念念不忘，繼捲餅爆紅之後，漢堡王的「咔咔脆雞堡」也引發網友熱議，將炸雞搭配小朋友最愛的科學麵一同包入漢堡中，一口咬下，雙重的酥脆口感直接在嘴裡炸開，乍看是夢幻料理，卻有許多網友認為：「到底怎麼咬」、「沒撐死先噎死」。

▲咔咔脆雞堡。（圖／翻攝微博@漢堡王中國）

大陸漢堡王新品「咔咔脆雞堡」推出就吸引許多網友討論，因為漢堡口味百百種，卻沒有任何一間速食店結合速食麵推出新產品。而這次的漢堡中，不僅夾入金黃酥脆的炸雞排，還加上整塊科學麵做搭配，看似讓人口水直流的夢幻美食，卻被網友評為「黑暗漢堡」，雖然炸雞外酥內嫩的口感搭配科學麵非常脆口，但配料僅有少許辣醬和生菜實在乾，很難一口接著一口吃不停。

▲咔咔脆雞堡內餡又乾又脆，網評是「黑暗漢堡」。（圖／翻攝小紅書@Lina栗娜）

▲網友覺得吃起來太乾，可以自行加入調味包。（圖／翻攝小紅書@小松丸吃不飽）

就有網友分享口感，認為雖然脆是真的，但乾也是真的，搭配辣醬可以增加口味層次，但大部分的評論都不太買單這次新品：「整體吃起來很滿足，但不會回購」、「買個香雞堡＋科學麵不就好了」、「滿滿的碳水，沒撐死先噎死」、「超級刮嘴，到底怎麼咬」、「最後還是把麵拿出來另外吃」，不過也有網友分享「這個吃法我小時候吃過，想不到還真的有漢堡店會賣。」

喜歡雞排堡的粉絲，或許可以看看日本麥當勞的「日式炸雞米漢堡」壓壓驚，這款漢堡最早在1991年推出，相隔許久終於再次限定推出，讓饕客們眼睛都亮了。將炸雞以生薑醬油醃漬成日式風味，並刷上微辣醬汁，吃一口就超開胃！喜歡重口味的朋友，也可以嘗試另一款加上玄米黑醋的「宮崎南蠻雞米漢堡」，保證幸福感炸裂。

▲日本麥當勞的「日式炸雞米漢堡」限時回歸推出。（圖／翻攝mcdonalds.co.jp）

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