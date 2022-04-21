風・Luxury／江詩丹頓「最強復刻」曝光　重現運動錶始祖招牌設計

▲江詩丹頓Historiques 222腕錶被譽為近期「最強復刻」，1,870,000元。（圖／江詩丹頓提供）

記者陳雅韻／台北報導

高級運動錶近幾年大受歡迎，深受追捧的錶款包括「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus（金鷹）系列、愛彼表（Audemars Piguet，簡稱AP），江詩丹頓（Vacheron Constantin）Overseas縱橫四海系列也是大熱門，幾乎都要排隊才有機會入手。今年江詩丹頓再讓錶迷驚豔，復刻Overseas「始祖」打造Historiques 222腕錶，採年度限量生產，被譽為近期「最強復刻」。

▲江詩丹頓Historiques 222腕錶承襲1977年222腕錶經典元素。

江詩丹頓於1977年歡慶222周年之際，跨入運動風尚領域，由設計師Jorg Hysek創作一款型號222精鋼運動腕錶，成了今日當紅的Overseas運動錶的起點。今年重新演繹此傳奇錶款推出Historiques系列222腕錶，保留當年222腕錶的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、金色調錶盤、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5點位的馬耳他十字標誌，唯材質從最初的精鋼變成18K 3N黃金材質，裝載自動盤飾有222字樣的2455/2自動上鍊機芯。

▲江詩丹頓Overseas超薄萬年曆鏤空錶，4,390,000元。

熱門的Overseas系列也同步壯大陣容，新增複雜功能錶款，發表超薄萬年曆鏤空錶，讓鏤雕的精緻機芯一覽無遺，以18K 5N粉紅金錶殼搭配藍色錶盤顯得年輕摩登；同系列陀飛輪錶款也採鏤空設計，讓複雜機芯布局成為主視覺，分別有鈦金屬與玫瑰金款式。

▲江詩丹頓Overseas鏤空陀飛輪錶，鈦金屬款（左）4,710,000元，玫瑰金款5,500,000元。

AP明星錶款Roayl Oak皇家橡樹系列50周年，設計超薄飛行陀飛輪自動上鍊腕錶紀念此歷史時刻，在此之前飛行陀飛輪為41 毫米腕錶的專屬複雜功能，首度納入錶徑更小的39毫米「Jumbo」錶殼中，因此第一次將傳動裝置移至機芯外緣，特別設計50周年專屬的自動盤，彰顯精巧工藝；而面盤設計向1972年原創款致敬，採用PVD（物理氣相沉積）塗層技術製作「雲夜藍 50」色調面盤，並裝飾「Petite Tapisserie」小型格紋，同時沿用「Baignoire」造型時標及指針，具夜光顯示。

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列RD#3超薄飛行陀飛輪自動上鍊腕錶。（圖／AP提供）

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