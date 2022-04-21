完美媽咪逆齡女神！母親節和媽媽在東森自然美來場美麗約會

圖、文／東森自然美提供

一年一度母親節來了！母親節送什麼禮物給媽媽才不踩雷？跟著高球女將李旻一起選擇實用又能守住媽媽年輕的SPA課程與保養品最適合不過，也就是所謂送禮送到媽媽心坎裡。不讓專櫃專美於前，東森自然美母親節祭出多款超佛心的優惠組合，必須手刀立即購入！包含消費者最愛的胜肽水光課程、紓壓放鬆的樂活平衡課程以及人氣課程搭配明星商品優惠組通通都加入母親節優惠行列。寵愛媽媽無極限，滿額贈尊寵回饋，精選自然美保養商品送給你。今年母親節就讓自己和媽媽在東森自然美來一趟美麗約會，陪媽媽一起變美變年輕。

東森自然美加盟店護膚保養組超值優惠7折起 母親節祭出單一自選區$999元起



2022年母親節東森自然美除了給媽媽享受貴婦級的護膚課程，搭配使用的護膚產品也不能忽略，東森自然美推出搭配護膚課程的NB-1明星口碑商品優惠組，最低優惠7折起，「NB-1活膚緊實系列」於2003年推出，19年來默默熱賣，一直深受台灣女性喜愛，今年母親節也特別推出「NB-1活膚逆齡新生組」內含活膚精華露、活膚賦活素和抗皺緊膚霜，超值優惠7折。不想買組合的朋友也有單品優惠方案，特別推出單一特價自選區，從$999、$1,999、$4,999到$6,999，多樣經典商品應有盡有。同時也加碼粉絲團互動遊戲，萬元好禮送大家，活動詳情東森自然美加盟事業粉絲團。

▲NB-1活膚逆齡新生組內含活膚精華露、活膚賦活素和抗皺緊膚霜，超值優惠7折。

自然美生技美學中心獨家護膚保養組「最高現省兩萬元」 母親節就讓媽媽從女人變女神



東森自然美生技美學中心獨家推出駐顏有術組、修護肌底組、逆齡女神組、水鑽極光組等七大組合，其中最頂級有感的抗老保養組合「駐顏有術組」，內含NB-1駐顏奇肌白金精華素10瓶與逆齡活膚課程3堂，超級優惠現省$21,200。另外，「逆齡女神組」更結合了NB-1活膚緊實系列的活膚精華露、活膚賦活素、抗皺緊膚霜以及逆齡活膚課程2堂，也現省$12,700。母親節讓媽媽從女人變女神，使用東森自然美精選護膚系列，有效撫平細紋，使肌膚光滑細緻富有彈性。專業美容師也私心推薦商品組合搭配全新逆齡活膚護理效果更好，獨創緊緻手技，深層緊實撫紋，讓臉部展現完美零死角。

▲東森自然美精選護膚系列，有效撫平細紋，使肌膚光滑細緻富有彈性。

母親節團購最佳時機！和媽媽一起團購自然美生技美學中心獨家多堂數SPA課程最省最優惠



如果媽媽的美麗可以坐太空梭，你還想搭復興號火車嗎？讓媽媽成為我們心中永遠的美少女！生計美學中心獨家推出會員最愛的臉部護理-胜肽水光課程，這次母親節推出會員才享有的限定多堂數優惠，護膚8堂與18堂超值優惠價最低NT$47,520元起！別讓身體太勞累，身體紓壓也超划算，年度會員獨享的樂活平衡課程多堂數優惠，8堂78折與18堂72折提供會員選擇，消費可累計滿額，贈送尊寵滿額獻禮，把握囤課囤貨最佳時機，買越多賺越多。東森自然美呵護所有愛美女性，舒適的SPA空間、課程服務更加精緻全面，專業美容師高規格服務帶來尊榮奢華的感受，母親節就替媽媽與自己安排一趟美肌之旅，寵愛媽媽更要犒賞自己，一同感受母女變姊妹的美麗時刻。

▲東森自然美母親節祭出年度會員獨享的樂活平衡課程多堂數優惠，買越多賺越多。

會員最愛！非侵入式科技SPA 頂級胜肽水光打造水潤自體發光肌



東森自然美的「水光課程」從2017推出後就大受歡迎，以高科技的專利儀器，深層注入精華，為肌膚做到緊緻、修護、補水等，是許多貴婦、名人們的最愛。用最少的時間，做最有效的保養！想達到肌膚緊實透亮，疏通阻塞肌膚使吸收管道暢通，肌膚保養才有感！胜肽水光課程利用每秒220m的高速，輕撫肌膚，再將產品霧化，把小分子精華精準注入，短時間內再現緊緻光滑、白皙彈潤，就好像在肌膚底層內建水庫，明顯感受肌膚白細透亮。東森自然美今年母親節推出頂級胜肽水光多堂數優惠與人氣產品超值組合，讓肌膚享受極致呵護就趁現在！如果你一年就等這一波，東森自然美旗下經典商品一定要全收，讓你與媽咪出席各種場合都能完美展現自體發光肌！

▲貴婦、名人們的最愛最愛的胜肽水光課程，快速打造純淨零死角水光完美肌。

東森自然美全台美麗據點：https://reurl.cc/8oGNVg

東森自然美官方粉絲團：https://www.facebook.com/nblife.tw

東森自然美加盟事業粉絲團： https://reurl.cc/Er71Yv