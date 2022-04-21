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木村光希穿「藤原浩神聯名」飄仙氣　謝欣穎也上身「帥過2男星」

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記者鮑璿安／台北報導

「潮流教父」藤原浩與義大利高端品牌 Loro Piana的合作一推出就受到潮粉熱議，系列包括標誌性的駱馬圖案T恤、輕薄的亞麻夾克等單品，不分性別皆可演繹。除了林柏宏以及胡宇威外，連日本星二代木村光希、台灣女星謝欣穎也都接連上身，帥氣程度讓男星很有壓力。

▲ Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲謝欣穎、胡宇威、林柏宏演繹Loro Piana x 藤原浩2022春夏膠囊系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Loro Piana x 藤原浩2022春夏膠囊系列主打白、黑和海軍藍色系，謝欣穎身穿波浪紋路棉質上衣，搭配長版大衣的穿法，輕鬆又透露出高級感，同樣的單品也出現在男星胡宇威、林柏宏身上，可見系列無性別的演繹方式，簡潔色調的裝扮非常有文青感。

▲ Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲木村光希簡單穿搭自帶仙氣。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

木村光希在日本出席品牌聯名系列發表時，穿上系列另一個標誌性單品羊駝印花圓領上衣，對比波浪條紋顯得俏皮許多，符合她年齡的少女感。木村光希手拎Suitcase Stripe方型托特包，寬敞空間以及藍白條紋手柄成為特色，少有的休閒感穿著，不費力展現仙氣頗受好評。

▲CK。（圖／品牌提供）

▲CK。（圖／品牌提供）

▲「CK1 Palace」系列。（圖／品牌提供）

跨界聯名已經成為趨勢，此次Calvin Klein聯名Palace發佈「CK1 Palace」系列，將極簡風與Palace標誌性三角Logo匯集，出現在經典的內衣單品上，更以籃球球衣和寬鬆短褲挑戰了傳統運動服的概念。此外，還與 Vans合作打造限量版「Calvans」，利用專屬Logo印花重新詮釋經典滑板鞋款Authentic。

關鍵字：

Loro Piana, 木村光希, 謝欣穎, 藤原浩

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