眼周細紋太崩潰！網友揭密「幾歲保養才是關鍵」　加碼5款超夯眼霜

實習記者施至真／綜合報導

亮麗的妝容，是現代女生出門不可缺少的基本禮儀，然而好的肌膚保養，才是真正該注重的。近日一名網友發現，因為眼周細紋突然變多，除了積極找尋適合的眼霜產品做補救，也向網友發問「大家幾歲開始有在擦眼霜？」對此，答案眾說紛紜，但還是有網友給出關鍵解答。

▲眼睛是靈魂之窗，需好好保養。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

原PO在Dcard美妝板發文表示，最近開始有點面容焦慮，眼周細紋變多好多，並開始認真比對多款眼霜保養和淡紋精華，雖然及早補救能有效撫平眼周細紋，但她也不禁好奇，「大家都是幾歲開始注意到自己的魚尾紋呢？」

貼文發出後引起熱議，不少網友紛紛回應，「18歲....笑點低真的對眼尾很不友好」、「我現在23，小時候很愛柔眼睛，長大後也不太愛惜，近期才意識到要好好保養眼周」、「19歲，被我媽嗆眼周有細紋，所以就開始擦了」。雖然網友沒有給出特定年齡，但就有網友給出關鍵解答，「幾歲開始保養就停在幾歲，畢竟紋路是不可逆的，每天都會照鏡子觀察自己的臉部變化，所以比較不會是幾歲才注意到自己有魚尾紋」。

除此之外，牛爾老師也曾分享，由於媽媽很早就讓他接觸保養品，因此15歲開始就有擦眼霜的習慣，老師建議可以從18歲開始保養眼周，因為眼周肌膚缺乏皮脂腺、膠原蛋白與纖維結構，如果沒有及早保養，久而久之就會變成最深最可怕的魚尾紋！不僅素顏超顯老，就連上妝也會出現尷尬的卡紋問題，讓人好頭痛。

以下5款網友推薦眼霜，從學生到熟齡女性都適合，現在就開啟你的眼周保養之路吧。

1.L'Oréal 玻尿酸眼霜級撫紋精華霜（紫熨斗）

這款「紫熨斗」內含高效多胜肽、玻尿酸、維他命E等專櫃級專利抗老成份，質地非常輕盈，適合敏感肌使用，不少年輕網友也回應，「紫熨斗還不錯用～～讓我的魚尾紋不惡化了」。

▲玻尿酸眼霜級撫紋精華霜。（圖／翻攝L'Oréal官網）

2. AHC 逆時空EGF超緊緻全臉眼霜

AHC眼霜也是學生族的最愛，不僅鎖水、滋潤，還通過肌膚敏感測試，價格遇到優惠時，約500元入手更是最心動的原因，也讓不少過敏兒大讚「認真擦超有感！」

▲逆時空EGF超緊緻全臉眼霜。（圖／翻攝寶雅網站）



3.BIO UP 超緊緻能量特潤眼霜

擁有「眼周救贖神器」的稱號，質地清爽又帶有潤感，搭配按摩可以幫助減緩細紋、黑眼圈、眼袋等惱人困擾。

▲科美研超緊緻能量特潤眼霜。（圖／東森自然美提供）

4.蘭蔻 超進化肌因大眼精粹（大眼冰珠）

說到眼部精華，絕對不能忘記「大眼冰珠」！蘊含蘭蔻小黑瓶經典抗老修護配方，能夠緊緻眼周撫平眼下細紋，再使用360°彈力冰珠為眼周放鬆，讓你輕鬆告別熊貓眼。

▲超進化肌因大眼精粹。（圖／翻攝蘭蔻官網）

4.克蘭詩 全效緊緻眼霜

克蘭詩這款眼霜也被網友點名超好用，主打緊緻眼周肌膚、瞬間撫平細紋，再搭配豐睫賦方，絕對能讓眼睛更漂亮有神，不過這款眼妝比較適合一般肌膚使用，敏感肌的朋友還要再考慮看看。

▲全效緊緻眼霜。（圖／翻攝克蘭詩官網）

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