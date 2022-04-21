頭髮掉不停？專家傳授「3招」教你判斷是否異常落髮

▲若發現落髮徵兆，可提早預防保養。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活緊張忙碌，越來越多人為落髮所苦，進而陷入焦慮和恐慌，HIT髮學苑專業講師Keddy分享，當察覺到落髮徵狀並即時保養，才能有效預防落髮，同時傳授簡單三招教你判斷你是否已瀕臨落髮危機。

女性最常見的落髮狀況有三種，包括雄性禿、圓形禿（壓力型落髮）、產後落髮及更年期，其中，除了因遺傳造成的雄性禿需要更專業的解決技術，另外三種類型都能在日常觀察中發現徵狀並及早進行髮肌保養。

一般人在正常情況下，每天會掉50-100根頭髮，但很難每天去計算具體的落髮數，而專業講師Keddy建議可透過三招日常觀察，自身的落髮狀況。

#第一招「手指梳髮」

以手指梳髮來測試掉髮狀況，將兩手深入頭髮內側向上拉，每拉一次即掉落3根以上便需開始留意髮肌健康。

#第二招「搓髮檢測」

拿起一撮約10~15根髮絲，在指尖旋轉成一束並向外輕拉，若髮絲有被扯落幾根下來，便需密切注意落髮狀況。

#第三招「晨間檢測」

睡前可於枕頭鋪上一條毛巾，在早晨起床時檢查毛巾上的頭髮，若超過3~5根且皆為帶有小白點的頭髮，表示頭髮在經過毛巾的小小摩擦便能連根拔起，髮根的強健度明顯減弱。

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