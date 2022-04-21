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荷蘭麥當勞推「大麥克煙霧警報器」！偵測到煮糊了自動幫你「叫外送」

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記者王則絲／綜合報導

你也有不小心把食物煮糊，不只毀了一餐還差點燒了廚房的經驗嗎？為了安全起見，許多人家中都會安裝煙霧警報器。最近荷蘭麥當勞就推出了一款「大麥克煙霧警報器」，不只有大麥克漢堡的可愛外型，還有搭載煙霧探測功能，更附加一項超幽默的自動設定，只要偵測到食物燒焦的煙霧，它便會自動幫你叫麥當勞歡樂送！

▲荷蘭麥當勞大麥克煙霧警報器。（圖／翻攝自IG）

▲荷蘭麥當勞大麥克煙霧警報器。（圖／翻攝自IG）

▲荷蘭麥當勞推出「大麥克煙霧警報器」。（圖／翻攝自IG@mcdonaldsnl）

速食店除了經常推出新奇口味來搞創意噱頭，有時也會推出特殊的周邊，來製造話題宣傳。尤其海外的麥當勞總是不讓人失望，近期荷蘭麥當勞舉辦一個期間限定的活動，5月2日前在荷蘭麥當勞APP上傳自己烹飪失敗的災難照片，就有機會獲得「大麥克煙霧警報器」。

這次企劃由廣告公司TBWANEBOKO發想，運用3D列印打造，且這個逼真的「大麥克煙霧警報器」可不只是黏在天花板上的裝飾品，它是真的有煙霧探測的功能，當偵測到燒焦、濃煙時，會發出招牌的「巴拉巴巴巴」音樂作為警報聲，同時間連線到距離最近的麥當勞自動點餐，數分鐘後就能收到外送餐點，讓你即便多常毀了自己的餐點，也不用怕餓肚子。

▲荷蘭麥當勞大麥克煙霧警報器。（圖／翻攝自IG）

▲大麥克警報器會自動向最近的麥當勞訂餐。（圖／翻攝自YouTube）

最近香港與澳門的麥當勞也出新招，推出限定「抹茶豆乳派」，酥脆派皮裡包裹綠色、白色的雙色餡料，分別是濃抹茶口味與香醇的豆乳，一口咬下就能品嚐到苦、甜口味的結合，互相中和的口味大受歡迎。

►麥當勞「抹茶豆乳派」超罪惡！　苦甜香氣、一口吃到2種餡

關鍵字：

荷蘭麥當勞, 麥當勞, 大麥克, 大麥克煙霧警報器, 煙霧警報器

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