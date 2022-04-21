脫口罩最重要的1舉動　不知恐陷入「更大感染風險」

▲戴口罩是防疫基本功，正確配戴觀念很重要。（圖／Pixabay、unsplash）



記者蔡惠如／綜合報導

疫情在台確診數日創新高，許多民眾慢慢做好與病毒共存的心理準備，雖然如此，對於Omicron的防疫仍不能輕忽，而居家最重要的防疫工具便是口罩，長安醫院胸腔科姚智偉醫師曾對此拍攝影片，針對使用口罩提供幾個正確觀念，脫下口罩有1個重要舉動千萬要知道，不然反陷更大感染風險。

姚智偉表示，戴上口罩後千萬記得「不要去摸口罩外層」，因為呼吸的氣流，會使口罩外層吸附更多細菌，如果戴上後要調整口罩位置，要從耳帶或口罩內側做調整。

如果在外要短暫脫下喝水，或是用餐等的取下時幾，醫師則建議先找人潮較不密集的地方，若是在餐廳或內用，就拿衛生紙墊在桌面，取下口罩時將外層放置在衛生紙上，重新戴上口罩後，記得把衛生紙丟棄，再去洗一次手。

而若回家要脫下口罩，也請依照3步驟避免污染源在家中擴散，因為口罩外層可能有許多外部細菌、病毒等，根本是個超級感染源，所以在「絕對不要碰到口罩外層」的前提下，先從耳帶脫下口罩，將口罩有顏色的外層向內摺，將充滿污染源的外層包在裡面捲好丟棄，之後要記得去洗手。

醫師另也表示，口罩絕對要選醫療口罩，一般布製或活性碳的沒有防疫效果，此外絕對要戴好戴滿，口鼻都要遮住才行，有顏色的那面要朝外。既然怎樣都要戴，就好好正確配戴，才能保障自己跟家人、親友的健康。