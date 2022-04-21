女團成員Yuna「漫畫腰」辣到不科學　私下飲食控制靠「一招」

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE的師妹團ITZY近年人氣看漲，近日官方IG上貼出成員Yuna的自拍照，從鏡子中反射出超乎常人的「漫畫腰」身材，讓網友們瞬間沸騰：「這個腰！」被許多女孩視為身材目標的Yuna，雖然正值18歲代謝正旺，但她還是遵循「一招」飲食控制，來維持纖細的體態。

▲韓女團ITZY團內老么Yuna。（圖／翻攝自IG@itzy.all.in.us，以下同）



ITZY出道後創下不少輝煌紀錄，被封為怪物新人團，每一位成員都很有各自的魅力，其中才剛滿18歲的團員Yuna（申有娜）身為忙內，同時也是團內門面擔當，擁有精緻臉蛋、170公分的高挑模特兒身材，圈粉無數。

近日ITZY在官方IG貼出Yuna的自拍照，Yuna身上穿著合作品牌H&M的牛仔套裝，短版的上衣露出一截中空腰際，只見Yuna的腰身線條如同漫畫中才會出現的超纖腰，驚人的腰臀比例簡直不科學，讓粉絲們瞬間在留言區沸騰：「這個腰！」、「Body Goals」、「太性感了」、「你不會痛嗎？因為你剛剛掉進我心裡了。」

Yuna令人稱羨的身材體態，可說是她的先天優勢，年僅18歲的她還在成長階段，代謝好之外，身為女團成員每天的練唱、練舞也相當累人，因此Yuna幾乎沒有忌口，大家愛吃的牛肉、披薩、零食甚至炸物薯條她都吃，但為了維持巔峰狀態，Yuna還是有一招飲食控制，那就是會在每天五點半前吃完晚餐，用輕斷食的方式來保持身材。

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