fb ig video ETtoday search mobile

女團成員Yuna「漫畫腰」辣到不科學　私下飲食控制靠「一招」

>

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE的師妹團ITZY近年人氣看漲，近日官方IG上貼出成員Yuna的自拍照，從鏡子中反射出超乎常人的「漫畫腰」身材，讓網友們瞬間沸騰：「這個腰！」被許多女孩視為身材目標的Yuna，雖然正值18歲代謝正旺，但她還是遵循「一招」飲食控制，來維持纖細的體態。

▲ITZY Yuna。（圖／翻攝自IG）

▲韓女團ITZY團內老么Yuna。（圖／翻攝自IG@itzy.all.in.us，以下同）

ITZY出道後創下不少輝煌紀錄，被封為怪物新人團，每一位成員都很有各自的魅力，其中才剛滿18歲的團員Yuna（申有娜）身為忙內，同時也是團內門面擔當，擁有精緻臉蛋、170公分的高挑模特兒身材，圈粉無數。

▲ITZY Yuna。（圖／翻攝自IG）

近日ITZY在官方IG貼出Yuna的自拍照，Yuna身上穿著合作品牌H&M的牛仔套裝，短版的上衣露出一截中空腰際，只見Yuna的腰身線條如同漫畫中才會出現的超纖腰，驚人的腰臀比例簡直不科學，讓粉絲們瞬間在留言區沸騰：「這個腰！」、「Body Goals」、「太性感了」、「你不會痛嗎？因為你剛剛掉進我心裡了。」

▲ITZY Yuna。（圖／翻攝自IG）

Yuna令人稱羨的身材體態，可說是她的先天優勢，年僅18歲的她還在成長階段，代謝好之外，身為女團成員每天的練唱、練舞也相當累人，因此Yuna幾乎沒有忌口，大家愛吃的牛肉、披薩、零食甚至炸物薯條她都吃，但為了維持巔峰狀態，Yuna還是有一招飲食控制，那就是會在每天五點半前吃完晚餐，用輕斷食的方式來保持身材。

▲ITZY Yuna。（圖／翻攝自IG）

▲ITZY Yuna。（圖／翻攝自IG）

►周子瑜浪漫洋裝「裸背」造型正翻！　美圖放送每張都想當桌布

►Rosé「胸下連開2洞」性感身材太狂　透視水鑽網衣尺度噴鼻血

關鍵字：

ITZY, yuna, 漫畫腰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

周子瑜浪漫洋裝「裸背」造型正翻！　美圖放送每張都想當桌布

周子瑜浪漫洋裝「裸背」造型正翻！　美圖放送每張都想當桌布

戴口罩1個動作千萬別做　不然恐陷入「更大感染風險」 林志穎老婆運動罕見露深溝好辣　網友問：「小志能接受嗎？」 路人咳嗽心裡發毛　醫師曝：「這個位置」最危險 年紀越大越有魅力3大女神星座！TOP1簡直男神收割機　對「美」超投入 八成人都吃錯！營養師教你正確吃水果，空腹吃「這種」會傷身 最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎 捕獲野生Jennie穿「香奈兒泳裝」辣翻！　橘髮太搶眼變最美路人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面