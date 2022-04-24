最帥男二「蔡鍾協」化身羽球王子超撩人！出演5部熱播韓劇一追就停不下

實習記者施至真／綜合報導

南韓演員蔡鍾協有著186公分的模特兒身材，搭上一張精緻帥臉，讓不少網友過目不忘，去年更因為演出《薛西弗斯的神話》、《無法抗拒的他》讓人氣不斷飆升！如今再度出演熱血青春劇《由零開始愛上你》，不少粉絲對此期待不已，今天就整理5部蔡鍾協演出的熱播韓劇，讓鮮肉男神陪你度過悠閒的追劇時光。

▲鮮肉男神蔡鍾協，帥度破表。（圖／翻攝IG@chaejh_）

＃《Stove League》最帥投手

姐妹們快看過來！如果你喜歡看棒球比賽，一定會對《Stove League》非常感興趣，本劇以運動為主題，講述長年墊底的Dreams棒球隊，如何在瀕臨解散的情況下重整旗鼓，不只熱血沸騰的劇情值得細細品味，整部片滿滿的鮮肉球員，更是讓人看了口水擦不停！

＃《薛西弗斯的神話》癡情少男

最美辣媽朴信惠飾演的燒腦科幻片《薛西弗斯的神話》，錯過太可惜！全片圍繞著時間、空間、量子等元素，試圖揭開從未來回到過去「偷渡者們」的秘密，劇中一直默默守護朴信惠的就是蔡鍾協飾演的「阿宣」，想知道他們要如何在神祕科幻的旅程建立友誼，就快點追起來吧。

＃《無法抗拒的他》最帥男二

認為談戀愛很麻煩，但依舊嚮往愛情的你，一定要看這部超現實主義的浪漫愛情故事。由宋江和韓韶禧主演，光是這對俊男美女的組合，就能緊緊抓住觀眾的心，再加上「最帥男二」蔡鍾協的加持，完全就是視覺上的一大饗宴！

＃《來魔女食堂吧》魔女守護者

魔女食堂的社長由宋智孝飾演，蔡鍾協在劇中是一名為了愛情，而付上代價的高三生，為了能一直待在心儀的鄭珍（南志鉉 飾）身邊，必須擔任食堂工讀生，並在此看見各式各樣的人生與願望。雖然只有短短8集，但新穎的題材搭上高顏值演員陣容，不知不覺就一口氣追完全劇啦。

＃《由零開始愛上你》羽球王子

青春劇《由零開始愛上你》，講述在羽毛球企業隊的熱血運動員之間的故事與羅曼史，首集就上演朴太陽（朴柱炫 飾）與朴泰俊（蔡鍾協飾）兩名主角激烈的羽球對戰，讓人看了直呼太精采！想要知道朴泰俊是否能打敗朴太陽，順利成為羽球教練， 4月27日開始鎖定Disney+平台就知道。

▶Dara重現「直立爆炸頭」粉絲嗨爆！私底下6款百變髮型也超炸

▶Rosé「胸下連開2洞」性感身材太狂 透視水鑽網衣尺度噴鼻血